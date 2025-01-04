LINE家庭群組「每天都被改名」　妹子搜不到！網驚：沒想到這一招

▲老媽超愛改LINE群組名字。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

許多家庭建立LINE群組，都命名「我們這一家」，簡單又好記。不過一名妹子透露，家庭群組名稱每天都不一樣，會隨著媽媽心情而改變，假如她拒絕跟家人外出吃飯，媽媽就會變更「女大不中用」，讓原PO實在是哭笑不得。文章曝光後，一票網友則笑回，「超好笑～媽媽也太可愛了吧！」

一名女網友在Dcard表示，媽媽常常一言不合就改家庭群組的名字，彷彿把她的心情寫照全都顯現在群組名稱上，每天到了用餐時間，會莫名出現「餓死鬼投胎」；然後每個月出現「零用錢」的貼圖時，媽媽又把名稱改成「乞丐幫」。

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或是媽媽邀約大家到餐廳用餐，原PO以約會為由拒絕的話，群組下秒就會變成「女大不中用」，不僅如此，甚至還有比較激進的用詞，像是「去子留父」、「這個家沒有我也可以好好的」。對此，原PO哭笑不得直呼，導致她常常找不到家庭群組，也不想為此釘選。

文章曝光後，網友紛紛笑虧，「不是『女大不中留』嗎？媽媽只是想偷臭妳吧哈哈」、「笑死！我也有個朋友每次都改群組名，害我找不到」、「超好笑～媽媽也太可愛了吧」、「這樣滿好的健康互動，生活才多點樂趣」、「覺得媽媽很活潑欸，我媽超嚴肅還傳長輩圖給我」、「看到女大不中用笑翻」、「不錯啊！一個讓媽媽抒發心情的管道，何樂而不為」、「家人群組我都不敢這樣改來改去，朋友群倒是常常亂改哈」、「沒想到還有改群組名稱這一招，我之後也要試試看」。