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政壇交保金額「前五高」排行榜曝光！最高不是柯文哲

▲▼ 柯文哲交保離開 。（圖／記者湯興漢攝）

▲柯文哲交保離開。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

北檢昨（26日）正式起訴民眾黨主席柯文哲，求刑28年6個月，隨後進行的接押庭一路開到27日凌晨，最終台北地院法官裁定3000萬元交保。回顧過去政治要角涉案交保金額，目前最高的是5000萬，對象是被依貪污罪起訴的行政院前秘書長林益世；其次就是柯文哲的3000萬元；第三則是鄭文燦的2800萬元。

有網友在PTT的HatePolitics發起討論「交保金有哪個政治人物超過3000萬嗎？」列出他有記憶的政治人物交保金額表，包括柯文哲3000萬、鄭文燦2800萬、李朝卿2000萬等等，「有人能超過柯文哲的3000萬嗎？」貼文引發討論，「林益世，5000」、「陳水扁海角七億才放200萬」、「鄭是第二但現在也被柯刷新了。」

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另外，《ETtoday新聞雲》整理台灣政治人物交保金額排行榜，前五高金額如下：

1. 林益世5000萬元
2. 柯文哲3000萬元
3. 鄭文燦2800萬元
4. 李朝卿2000萬元
5. 應曉薇、蕭景田、賴素如1500萬元

▲▼ 。（製表／ETtoday新聞雲）

▲台灣政治人物交保金額排行榜。（圖／記者鄺郁庭製表）

至於案件部分，首先「林益世索賄案」，時任國民黨副主席及行政院祕書長的林益世擔任立委時，以協助中國鋼鐵公司（簡稱中鋼）下游廠商「地勇選礦公司」續約為由，涉嫌向地勇公司負責人陳啟祥索取賄款。2012年10月25日，特偵組偵結，林益世部分移審臺北地方法院。當天深夜裁定林益世以5000萬元交保，限制住居。

「鄭文燦涉貪遭調查」則是行政院前副院長鄭文燦涉嫌在「變更林口特定區計畫─工五工業區擴大方案」中收賄500萬元遭羈押，檢方起訴後並求刑12年，裁定鄭文燦2800萬元交保，並限制住居、出境出海。鄭文燦家人1個多小時就湊齊交保金，讓鄭文燦順利交保。

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