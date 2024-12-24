冰封5萬年！　俄羅斯發現迄今「保存最完整」小長毛象遺體

▲俄羅斯科學家展示一具小長毛象的遺體，估計已有5萬多歲。（圖／路透）



文／中央社莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯科學家今天展示在永凍土覆蓋地區雅庫提亞（Yakutia）發現的1具小長毛象遺骸，據稱這是世上迄今發現保存最完整的長毛象遺骸。

法新社報導，這具已冰封5萬年的小母象遺骸於今年夏天在雅納河（Yana River）流域被發現，因此被暱稱為「雅納」。

專家表示，「雅納」是世上迄今發現最完整的長毛象遺體，也是歷來發現的僅僅7具完整長毛象遺骸之一。

接下來專家將進行進一步研究，以判定「雅納」的確切死亡年齡，目前估計牠離世時年僅「1歲或再大一點點」。

俄羅斯薩哈自治共和國首府雅庫次克（Yakutsk）東北聯邦大學（NEFU）在聲明中說，他們在校內展示這頭小長毛象。校長表示，「我們都很驚訝，這頭長毛象的保存狀況特別好」；研究人員也形容這是「獨特的發現」。

「雅納」重約180公斤，高120公分，長200公分。

出土地點位於巴塔蓋卡（Batagaika）研究站附近，此處也曾發現其他史前動物遺骸，包括1匹馬、1頭野牛和1隻旅鼠。

校方表示，先前全球只發現6具長毛象遺體，其中5具在俄羅斯，1具在加拿大。

雅庫提亞是毗鄰北極海（Arctic Ocean）的偏遠地區，此地的永凍土就像巨大冰櫃，可保存史前動物的遺體。