冰封5萬年！　俄羅斯發現迄今「保存最完整」小長毛象遺體

▲俄羅斯科學家展示一具小長毛象的遺體,估計已有5萬多歲。(圖/路透)



文/中央社莫斯科23日綜合外電報導

俄羅斯科學家今天展示在永凍土覆蓋地區雅庫提亞(Yakutia)發現的1具小長毛象遺骸,據稱這是世上迄今發現保存最完整的長毛象遺骸。

法新社報導,這具已冰封5萬年的小母象遺骸於今年夏天在雅納河(Yana River)流域被發現,因此被暱稱為「雅納」。

專家表示,「雅納」是世上迄今發現最完整的長毛象遺體,也是歷來發現的僅僅7具完整長毛象遺骸之一。

接下來專家將進行進一步研究,以判定「雅納」的確切死亡年齡,目前估計牠離世時年僅「1歲或再大一點點」。

俄羅斯薩哈自治共和國首府雅庫次克(Yakutsk)東北聯邦大學(NEFU)在聲明中說,他們在校內展示這頭小長毛象。校長表示,「我們都很驚訝,這頭長毛象的保存狀況特別好」;研究人員也形容這是「獨特的發現」。

「雅納」重約180公斤,高120公分,長200公分。

出土地點位於巴塔蓋卡(Batagaika)研究站附近,此處也曾發現其他史前動物遺骸,包括1匹馬、1頭野牛和1隻旅鼠。

校方表示,先前全球只發現6具長毛象遺體,其中5具在俄羅斯,1具在加拿大。

雅庫提亞是毗鄰北極海(Arctic Ocean)的偏遠地區,此地的永凍土就像巨大冰櫃,可保存史前動物的遺體。

In Yakutia, scientists unveiled the remains of a baby mammoth estimated to be over 50,000 years old



This discovery is claimed to be one of the best-preserved mammoth carcasses ever found. The remains of the baby mammoth were unearthed in the summer of 2024 in the Batagaika area… pic.twitter.com/N8pWyNQfjh