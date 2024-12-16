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長274公分！上網賣「大村鯨下顎骨」開價66萬　船長下場曝

▲▼ 長達274公分！罕見「大村鯨下骸骨」模樣曝光　網賣6位數價格。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲長達274公分！罕見「大村鯨下顎骨」模樣曝光。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在網路社群媒體刊登販售保育類「鯨魚下顎骨」訊息，標價高達新台幣66萬元，海洋委員會海巡署台中查緝隊循線追查，在高雄興達漁港附近一處貨櫃中查獲Ⅰ級保育類物種大村鯨下顎骨2支。全案經移送台中地方檢察署偵辦，已予行為人緩起訴處分，呼籲民眾切勿販售或購買保育類野生動物產製品，以免觸法。

海保署指出，保七總隊今年4月接獲民眾檢舉，在網路看到有人販售鯨魚骨骸，標價66萬元，海巡署偵防分署台中查緝隊於今年5月接手查辦，會同高雄市政府海洋局及海保署臺南保育站等單位組成專案小組展開調查。

專案小組5月28日在高雄市茄萣區興達漁港靠民權路側港區內貨櫃查獲一副2支鯨魚下顎骨，經量測長度約274公分。後經主管機關委託國立自然科學博物館鑑定，確認是海委會公告Ⅰ級保育類物種大村鯨的下顎骨。

▲▼ 長達274公分！罕見「大村鯨下骸骨」模樣曝光　網賣6位數價格。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲這副大村鯨下顎骨是陳姓船長在台中外海進行拖網漁作過程捕撈到的。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，這副大村鯨下顎骨是陳姓船長在台中外海進行拖網漁作過程捕撈到的，並由許姓男子協助販售。雖然該物品尚未賣出就遭查獲，但販售行為仍已觸法。由於該案屬刑事案件，經台中地檢署偵查終結，許嫌、陳嫌緩起訴1年，且命許嫌應向公庫支付新台幣3萬元；陳嫌應向公庫支付新台幣2萬元。

▲▼ 長達274公分！罕見「大村鯨下骸骨」模樣曝光　網賣6位數價格。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲雖然大村鯨下顎骨尚未賣出就遭查獲，但販售行為仍已觸法。（圖／記者賴文萱翻攝）

海保署說明，大村鯨（學名：Balaenoptera omurai）屬鬚鯨科，為中型鯨，上頷背中央有一條明顯的縱脊，背鰭為直立鐮刀型，位於身體後三分之二處，胸鰭斜後上方常見有火焰型條紋延伸至下背區，下頷與喉部的顏色左右不對稱，左為深色、右為淺色。

由於大村鯨在2003年才被命名描述，缺乏全球族群數量的科學數據，IUCN 瀕危等級列為DD（數據缺乏）。目前已知分佈點位於印度-太平洋區的熱帶至暖溫帶海域，故過去也被稱為熱帶鬚鯨。在臺灣東部、西部有少數擱淺紀錄，花蓮海域曾有數筆賞鯨船目擊紀錄。

海保署表示，在台灣所有鯨豚均屬保育類動物，且受到野生動物保育法規範所保護，依據野生動物保育法第35條規定，非經主管機關同意，任何人不得買賣或公開陳列、展示保育類野生動物產製品（包含保育類動物屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官之全部、部分或其加工品），違者可處六月以上五年以下有期徒刑，併科新臺幣三十萬元以上一百五十萬元以下罰金。

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