私校畢！妹子交往頂大生遭友酸「越級打怪」：低學歷只能給男人做

▲原PO跟一位頂尖大學畢業的男生交往，結果卻被自己的朋友狠酸。（示意圖，取自pakutaso）

文／鏡週刊

以前傳統的社會常說「門當戶對」，建議交往對象的家庭背景、學歷要對等，不過這個觀念已漸漸改變。就有一名女網友po文表示，自己是私立大學畢業的，最近剛跟一位頂尖大學畢業的男生交往，沒想到她的頂大友人得知竟酸，「別傻了，私立大學就不要越級打怪跟比妳高學歷的人交往」，讓她感到相當自卑。該篇po曝光引起熱議，有網友看不下去留言，「人品比學歷重要多了」。

一名女網友Dcard以「低學歷不能談戀愛嗎」為題發文，提到自己是私立大學而已，最近和頂尖大學畢業的男生交往，朋友看到她脫單的貼文後，竟留言狠酸，「像妳這種低學歷的妹只能給男人X，誰會跟妳真心愛，別傻了，私立大學就不要越級打怪跟比妳高學歷的人交往。」

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原po無奈表示，該位朋友也是頂大生，自己聽完後其實還是蠻自卑的，「我也一直在努力生活，但就是不太會讀書，所以學歷不是很好，自己也知道自己的能力不足，所以當初頂大研究所考試也考不過。」原po有些難過反問：「像我這樣低學歷的女生，真的比我高學歷的都會看不上我嗎？他們只會跟我玩玩嗎……？不敢給男友知道我現在自卑糾結這件事情。」

貼曝光後，有許多網友湧入留言，「人品比學歷重要多了」、「建議你把你朋友封鎖了」、「這不是學歷的問題，是人品問題」、「等等，什麼時候私立大學學歷是『低學歷』了？」「評價一個人的標準有很多 學歷高只是代表比較會唸書」、「出社會喔……比的只是有錢，誰會在乎學歷」。



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