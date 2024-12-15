領航猿中場遊戲　球迷6投5中「帶走12萬按摩椅」！網笑：比球員準

▲球迷投球準度驚呆網友 。（圖／翻攝自Facebook／P.LEAGUE+ ）

記者施怡妏／綜合報導

P. LEAGUE+桃園璞園領航猿昨（14）日重返主場，中場休息時間的投籃小遊戲，一名穿著42號球衣的粉絲，在罰球線投球6投5中，獲得價值超過10萬元的按摩椅，PLG粉專貼出影片，許多網友留言狂喊，「這個罰球命中率，我看很多球員都該自請降薪了」。還有網友酸「反觀隔壁棚的輸不起」。

PLG在粉專貼出昨日比賽的中場遊戲影片，穿著領航猿42號球衣的男球迷，站在罰球線投球，6球中了5球，僅差最後一顆球就全中，最後獲得市值12萬8千元的按摩椅。小編還在貼文寫道「三個字超級羨慕！」

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影片曝光，網友紛紛狂讚超準，「罰球比一堆職業的還準」、「反觀台籃球員？站著罰都罰不進，笑死」、「可以進中華隊了」、「可以簽約了吧」、「比上場比賽的還準」、「這個已經超越台籃水準以上了」、「比一堆球員還準」。

也有不少網友留言Tags福爾摩沙夢想家，「看看什麼叫玩得起」、「比起隔壁，這個非常值得給一個讚」、「看看人家那麼大方」、「真的說送就送」、「反觀隔壁輸不起還請樁腳回收」、「夢想家可以學一下嗎，乾脆一點很難嗎？」

據了解，福爾摩沙夢想家中場高球遊戲2度爆出爭議，繼前戰神洋將牧倫斯意外揭發「洞口太小」的問題，本周則是吉祥物意外伸手「助攻」進20萬元洞口不算數，被大批網友狂酸「玩不起」。球團13日大幅降低遊戲難度，改到半場推桿，終於出現「一桿進洞」的幸運男球迷，20萬獎金總算送出去。