快訊／唆使戒嚴！　南韓前防長金龍顯企圖「獄中輕生」

▲南韓國防部長金龍顯企圖輕生。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日晚間，在時任國防部長金龍顯的唆使下，突然宣布戒嚴，並派軍隊強闖國會與中選會。如今，金龍顯已於昨（10）日晚間被正式羈押。最新消息，金龍顯被送往首爾東部看守所後，企圖輕生。

根據《韓聯社》、《朝鮮日報》，南韓法務部矯正本部長慎鏞海今（11）日表示，他接獲一份報告，內容指出金龍顯曾於10日晚間企圖以極端性的方式結束生命，此舉被獄方人員當面制止，最後金龍顯被送往保健所（衛生所）。

慎鏞海11日在國會法制司法委員會全體會議接受提問時透露，「昨天（10日）晚間11時52分，在等候羈押令狀發布之建築物廁所，由現場職員發現，金龍顯嘗試以衣物做出極端性選擇（輕生）。該名職員立刻出動前往現場、破門而入。」

慎鏞海表示，「目前（金龍顯）已被送往保護室，健康狀況並無大礙。」

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