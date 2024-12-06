你這輩子魯蛇因「本靈自以為高尚」　氣場弱會被「精靈吃腦」

記者李芸樺、實習記者陳冠妤／台北報導

你知道你拜的狐仙其實不是狐嗎？它竟然說人類把它想的太妖媚！！你知道靈魂也有自己的名字跟個性嗎？這世界遠比想像的還不可思議，能看到「人的本靈」的靈能者小湛，來《豈有此呂》跟大家聊聊她看到的異世界！她說，氣場弱的人會被「精靈挖腦當冰淇淋吃」！

▲ 靈能者小湛。（圖／《豈有此呂》）

從小能靈通，無奈卻總被大人當成亂講話，被鬼糾纏不休，甚至還差點被騙去上吊，小湛過去一直騙自己是幻視幻想，直到26歲接觸心靈課程，經氣功老師提點，才確認自己真的能看見靈魂，還能與自己的「本靈」對話。

小湛說，靈魂是來自宇宙的能量體，有著自己的性格與名字。有的靈魂為了承擔家族過去的業障，會自願選擇讓身體殘缺；有的則是為了挑戰自我，刻意替自己安排不完美的人生，可以說你的魯蛇人生和遇到的各種苦難，都是靈魂自以為高尚、自願選擇的！

▲小湛分享她看到的異世界。（圖／《豈有此呂》）

但小湛也笑著說，有些靈魂來到人間反而後悔，因為這才發現人生苦短、要面對的課題太多，會感慨「我怎麼沒有想到，活著是這麼的難！」

納骨塔是不是有很多鬼？小湛說，她看到的是骨灰罈伸出很多白手，要抓人的陽氣，因為住在裡面的已經不是往生者本尊，而是其他阿飄鳩佔鵲巢了！為什麼會這樣？更多靈通見聞，請鎖定12月6日下午1:10的《豈有此呂》。