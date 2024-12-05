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瘋電影／在熙的男，朋友　老婆的閨蜜是男的

文／賴賴

▲▼在熙的男，朋友。（圖／車庫）

瘋言瘋語

電影流暢好看，導演取鏡用心，就視覺感就是看了一本漫畫，整體節奏緊湊無冷場，小品同志議題，台灣早年就推出很驚豔的《藍色大門》，而這部片整體感是好看的，沒有椎心之痛，是美美的快樂結局。有一種友情勝親情。

就國情而言，韓國的性向認同問題落後台灣許多，在社會大環境中，不論是人權平等、婚姻平權、社會汙名化、教育保守與家庭支持，都存在著極大困境，電影以簡單的大學生環境出發，再進入社會，皆以極微小的生活瑣事帶出這個龐大的議題。

這是一部劇集式連續劇，因迴響良好，發展成電影，加入金高銀，提升了電影票房支持力，就演技也相當到位，好看。

片　　名：在熙的男，朋友
英文名稱：Love in the Big City
上映日期：2024/11/08
類　　型：劇情
片　　長：118分鐘
國　　家：韓國
語　　言：韓語
導　　演：李彥禧
演　　員：金高銀、魯尚炫
發行公司：車庫

劇情大綱

改編自話題原作小說《在熙，燒酒，我，還有冰箱裡的藍莓與菸》，在韓國上映後觀眾滿意度高達94％，獲得8.5分超高分好評！

故事敘述，在熙（金高銀 飾）因為直言不諱、尖刻的言辭和大膽的舉止，讓大家總在背後評論她。對在熙不太感興趣的興秀（魯尚炫 飾）迎來了危機，他絕對不想讓任何人知道的祕密，竟然被在熙發現了！然而在過程中，在熙和興秀也漸漸了解了彼此，擁有了只有他們倆才能理解的相處模式，展開全新的同居生活，但沒想到出乎意料的事竟發生了。

▲▼在熙的男，朋友。（圖／車庫）

▲大學同學偶然發現彼此秘密而成為至交好友。

▲▼在熙的男，朋友。（圖／車庫）

▲女主是個仗義的現代女性，敢做敢當三觀正。

▲▼在熙的男，朋友。（圖／車庫）

▲真正的朋友是禁得起爭吵鬧翻後，再一起長大。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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