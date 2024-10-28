瘋電影／農民：愛慾情謎　農村漂亮女兒可以嫁得好價錢

文／賴賴

瘋言瘋語

改編諾貝爾文學作品的電影，本身就有著被讀者強烈期許的包袱，運用水彩畫的電腦特效，加強了視覺上的新鮮感與創意，有著高明的是覺編輯能力，以及敘事俐落的節奏，一開始看就能夠看進去，是現代電影導演的基礎考驗，果然高評價不是沒有理由，好看。

電影不僅將波蘭農村生態帶出，還有難得看到的鄉村婚禮及土風舞蹈，這些都是相當難得的文化資產，透過水彩畫是覺讓故事進入一種傳說質感，不論是鏡頭鏡位，以及美麗的女主，都讓這部電影可以在世界影壇大放異采，進而傳遞波蘭文化的美妙，非常推薦進院欣賞。

片 名：農民：愛慾情謎

英文名稱：The Peasants

上映日期：2024/08/02

類 型：劇情、驚悚

片 長：115分鐘

國 家：波蘭

語 言：英語

導 演：多蘿塔柯碧雅拉、休魏奇曼

演 員：卡蜜拉烏任多夫斯卡、羅伯特古拉奇克、米羅斯洛巴卡、桑妮雅米泰麗卡

發行公司：捷傑

劇情大綱

19 世紀末的波蘭村莊，恪守著傳統的思想和根深蒂固的父權制度，村民無論貧富，都以擁有土地為榮。活潑的農家女子美麗可人，嬌嫩欲滴。她和富農的兒子互生情愫，然而 富農兒子卻早有家室，生性又桀驁不馴，和父親關係多有不睦。出於利益考量，富農決定迎娶美女為自己的續弦妻子，進一步激化和富農父子間的矛盾。頃刻，村莊充斥著流言蜚語，變成了鬥爭的溫床，年輕的美女決心開闢出屬於自己的道路。

改編自 Władysław Reymont 諾貝爾文學獎獲獎同名小說，Hugh Welchman與妻子 DK Welchman共同執導，繼獲奥斯卡提名的《情謎梵高》後又一史詩手繪力作。

▲富農個性傲劣，粗暴但勤勞。

▲女主被迫嫁給富農。

▲女主原本便與富農之子暗通款曲，一開始就錯了。

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