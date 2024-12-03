7年客服領30K！他怒轉1行「月收破10萬」　下午爽看片、玩遊戲

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友曾做過7年的客服，月薪不到3萬元，後來他毅然決然離職，並轉做全職代購，搭著疫情紅利加上平台的廣告投放很強，他月收來到10萬以上，回顧多年經歷，他有感而發表示，「網拍+股票應該是工作裡面最爽的！」

該網友在Dcard發文表示，2021年因疫情紅利及網購平台廣告效益的助力，他全職投入代購事業，透過與熟客的良好互動，收入大幅增長，月收至少10萬以上，「有時訊息太多，我就會先把廣告關掉，若營業額破20萬，就記得開工作室繳稅，同時也不會囤貨。」

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他透露，自己每天睡到早上10點，接著去早餐店悠閒吃早餐，回到家再逐一回覆客人訊息，「累了可以看影片、睡覺、玩遊戲，下午有時去超商出貨，應該很少工作可以這麼爽了，然後晚上可以找個有興趣的課程來上，不然都沒跟其他人接觸。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

不過，原PO直言，缺點就是每天都要回訊息，若沒出貨，大概3小時內可以搞定，但不像一般上班族有長假可以放，「當然要放還是可以啦，把商品全部暫時下架，就不會有新客人了。」

最後，他不忘笑說，「目前持有的股票9成是QQQ，1成NVDA，被動收入今年賺85萬。最後悔的是，應該剛出社會就接觸股票才對。」

對此，網友們紛紛回應，「感覺運氣來了，什麼事都順了」、「好扯好羨慕，曾經開蝦皮賣飾品，有個月只有一單，有時候甚至沒有，不知道怎麼撐下去就擺著沒用了」、「根本是我的理想生活」、「我也是一畢業就直接自己做網拍，真的爽」、「跟我好像」。