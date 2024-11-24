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如何「切洋蔥不流淚」？急診醫曝1妙招　實測結果超有效

（示意圖／pixabay）

▲你（妳）切洋蔥會淚流滿面嗎？（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

常下廚的民眾都知道，切洋蔥的時候，時常會因為內部的物質導致自己淚流滿面。坊間有不少破解方式，像是把洋蔥放到水裡面切也是其中一個方法。而近期美國加州急診醫師惠廷頓（Dr. Joe Whittington）在網路上分享一個更簡單的防淚秘訣，就是拿一張濕紙巾放在洋蔥旁。

根據《紐約郵報》報導指出，惠廷頓醫師解釋，洋蔥在切開時會釋放出一種叫做丙硫醛-S-氧化物的硫化合物，這種物質與酶反應，會形成刺激眼睛的氣體，最終導致眼淚流出。而這背後，主要是洋蔥為了自我防禦而產生的化學反應。

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惠廷頓醫師也提到，白洋蔥、黃洋蔥和紅洋蔥這3種洋蔥，比甜洋蔥、青蔥和蔥含有更高濃度的酶，因此更容易導致眼睛刺激。為了防止這種刺激，惠廷頓醫師建議在切洋蔥時，將一張濕紙巾放在洋蔥旁邊。因為濕紙巾會吸收這些刺激眼睛的硫化合物，減少對眼睛的刺激，從而有效防止流淚。

惠廷頓醫師分享的方法後續也在網路上引起討論，也有人跟著實測，證實這個方法真的有效。網路上也有人分享其他避免落淚的切洋蔥法，像是提前將洋蔥冷凍、保持根部完整、在切菜板旁放置風扇、使用超鋒利的刀快速切洋蔥，甚至戴上護目鏡等等。

有網友是直接用濕紙巾當砧板切，也有網友是直接把濕紙巾放切口處。（圖／翻攝自Reddit）

▲有網友是直接用濕紙巾當砧板切，也有網友是直接把濕紙巾放切口處。（圖／翻攝自Reddit）

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