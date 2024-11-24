夫傳訊息給小三「習慣妳在上面」　露骨對話曝！法官判賠百萬

▲基隆男傳鹹溼訊息給小三，法院判賠100萬。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

基隆市一名C姓業務專員，與小三互傳鹹溼訊息，包括「很習慣妳在上面，還從後面」，小三也回他；「我永遠記得，我在上面，要進去時非常之…硬」「後來我在上面，然後我們坐起來對不對？」，被髮妻發現，截圖做為法庭上的證據，基隆地院法官認為，這對外遇男女侵犯C妻配偶權情節重大，判賠100萬，可上訴。

判決書指出，在某大公司擔任業務高階主管的C男，與妻子結婚16年，育有2子，今年2月，C妻發現丈夫與一名Y姓女子外遇，因為丈夫與Y女通訊軟體對話記錄裡，丈夫說：「很習慣妳在上面，還從後面」，顯然2人發生過性關係，經追問C男也坦承已經與Y女交往5個月，在摩鐵做愛或「車震」多次。

C妻大量截圖丈夫與小三的鹹溼對話，包括丈夫問：「妳還記得開始的姿勢？」小三則回答：「我永遠記得，我在上面，要進去時，非常之…硬」「後來我在上面，然後我們坐起來對不對」等對話，作為指控丈夫與Y女侵犯其配偶權的證據，同時具體求償精神撫慰金100萬。

案經基隆地院法官審理，當庭勘驗這對外遇男女的鹹溼對話，法官認為，C男與Y女對髮妻侵犯配偶權情節重大，審酌雙方經濟能力、社會地位與犯後態度，准許C妻所請求，判決2人應連帶賠償100萬元，可上訴。



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