百萬網紅失蹤1年驚現柬埔寨！疑遭閨蜜騙到東南亞　慘淪娛樂場小姐

▲雅典娜liya遭爆被閨密母女設局陷害後，事隔1年，疑似出現在柬埔寨。（圖／翻攝自抖音／雅典娜Liya）

圖文／CTWANT

近期有位高雄正妹和閨蜜一同搭機至泰國曼谷後失聯，疑似遭拐去緬甸園區，引起外界關注。而大陸百萬粉網紅、2021年世界小姐澳門區季軍「雅典娜liya」，去年就被爆出失蹤多個月，疑似被閨蜜母女騙去菲律賓賣掉，如今事隔一年多，網傳有不少人在柬埔寨看見她的身影，可能是受到詐騙集團控制。

綜合陸媒報導，「雅典娜liya」本名為孔麗梅，出生在1995年，平時活躍於小紅書、微博等社群平台，而她在去年4月23日上傳到菲律賓遊玩影片後，就徹底與家人失聯，社群也再無更新。

後來，網路上流傳著相關微信對話紀錄，上面顯示，李姓閨蜜的母親曾聯繫雅典娜，稱自己的女兒和男友分手，需要出去散心，希望雅典娜可以陪同，李姓閨蜜也透過微信向雅典娜訴苦，希望對方能陪伴自己到菲律賓。

▲雅典娜疑遭李姓閨蜜及其母親賣到東南亞。（圖／翻攝微博）

但在出發前，李姓閨蜜突然稱自己家裡有事，必須晚一點到，雅典娜便單獨搭機前往菲律賓，此後音訊全無，只在6月間於小紅書更新過2則貼文，手機一直處於關機狀態；而李姓閨蜜則在6月22日突然註銷了所有社群帳號。

據傳，網路上還流出有女子被虐打的影片，更有人爆料家屬為此支付了人民幣80萬元（約新台幣355萬元）贖金。

如今，事隔1年多，有網友日前聲稱在柬埔寨看到雅典娜，並放上相關照片和影片佐證，認為雅典娜已被賣去柬埔寨，且接受了臉蛋和身體的微整形手術，變成柬埔寨金貝娛樂場的66號小姐。

貼文一出，更有不少網友表示曾見過她，也有人認為雖然她還活著，但該娛樂場所在當地是知名的一條龍服務場所，「她這下怕被控制了，成為了老闆的搖錢樹」。

▲有多名網友稱在柬埔寨見過雅典娜。（圖／翻攝微博）

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