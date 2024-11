當街擄人！美13歲女童「突遭恐怖背襲」　一腳踹跑綁匪

▲13歲的凱摩拉走路回家,竟然差點遭擄走。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國佛州發生驚險事件,一名13歲少女走路回家,竟然差點被當街擄走,幸好她不僅沒有驚慌失措,反而英勇擊退綁匪,事發經過都被監視器拍下。

根據畫面,下午5時30分左右,凱摩拉(Kymorah Reid)下了校車,走在回家的路上,卻有一名身穿黃色上衣的男子,從背後默默靠近,並且猛然抓住她的右腳踝。凱摩拉迅速踢開對方,並且開始大聲尖叫,引來路人關注,迫使嫌犯轉頭就跑。

凱莫拉受訪時回憶,「我對他尖叫,說『你在做什麼?放開我!』」母親洛伊絲(Lois Kerr)則是直言,她看著女兒遇襲的影片,嚇得膽戰心驚,但也非常感激孩子安然無恙。

REWARD $5,000



Crime Stoppers will pay up to $5,000 for information leading to the arrest of the suspect(s) wanted for:



ATTEMPTED KIDNAPPING

Date: October 7, 2024

Time: Approximately 5:27 p.m.

Location: 5000 block of N.W. 18th Court, Lauderhill, FL



A person pic.twitter.com/VuxVN2hFOT