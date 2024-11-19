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當街擄人！美13歲女童「突遭恐怖背襲」　一腳踹跑綁匪

▲▼當街擄人！美13歲女童「突遭恐怖背襲」　一腳踹跑綁匪。（圖／翻攝X）

▲13歲的凱摩拉走路回家，竟然差點遭擄走。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國佛州發生驚險事件，一名13歲少女走路回家，竟然差點被當街擄走，幸好她不僅沒有驚慌失措，反而英勇擊退綁匪，事發經過都被監視器拍下。

根據畫面，下午5時30分左右，凱摩拉（Kymorah Reid）下了校車，走在回家的路上，卻有一名身穿黃色上衣的男子，從背後默默靠近，並且猛然抓住她的右腳踝。凱摩拉迅速踢開對方，並且開始大聲尖叫，引來路人關注，迫使嫌犯轉頭就跑。

凱莫拉受訪時回憶，「我對他尖叫，說『你在做什麼？放開我！』」母親洛伊絲（Lois Kerr）則是直言，她看著女兒遇襲的影片，嚇得膽戰心驚，但也非常感激孩子安然無恙。

蘭德爾希爾（Lauderhill）警方正朝著「綁架未遂」方向調查此案，提供5000美元懸賞金，希望知情民眾提供破案線索。他們形容，嫌疑人是一名膚色較淺的非裔男性，年齡20歲左右，留著短髮，犯案時身穿黃色上衣與紅色短褲。

員警岡薩雷斯（Antonio Gonzales）說，「我們不知道她是否被尾隨，或者此人只是在等待潛在受害者」，他也大讚凱莫拉「絕對是個勇敢的孩子，勇於反抗。」

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