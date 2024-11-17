「監獄特產」CP值破表爆紅！大票人瘋搶　網站當機了

▲台南監獄受刑人製作的手工蛋捲（左）與明德外役監的羊肉爐。（圖／翻攝自矯正機關自營商城）

文／CTWANT

近期有個相當特殊的電商平台進入到網友眼中，這個平台所販售的商品看起來雖然有點樸實無華，但是整體看起來商品項目還是十分眾多，而且價格十分實惠。就在有網友自主性的幫忙宣傳後，這個平台的流量瞬間炸掉，讓許多網友一度無法拜訪。放在現代社會如此特異的電商平台，就是矯正署旗下的「矯正機關自營商城」。

據了解，先是網友Eva Sun近期在FB發文表示「今天被燒到一個購物網站，網站做得頗爛，但東西很實惠。直接說，是矯正機關自營商城，簡言之就是監獄受刑人做的東西，除了讓他們有一技之長之外，他們賺的錢有部分也會賠償受害人（或是受害人家屬）」。

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而Eva Sun這篇短短的介紹，竟然在短時間內就創造了1600多次分享，「矯正機關自營商城」的網站流量也瞬間爆掉，不少網友紛紛表示無法造訪。後續Eva Sun又再度發文表示「這是所有矯正機關聯合展示商城，但是結帳是分開的。比如你在台北看守所買了一個竹藝品（順道說收押禁見的不能出來打工），然後在新竹監獄買了一包炊粉，他們要 #分開結帳，運費也分開收喔（這很合理吧總不會還有統倉）」。

Eva Sun也提到「不同的矯正機關有不同的特產，像是台南監獄就以貝果聞名，屏東監獄的醬油聽說很棒，彰化監獄的麵條與麵線以及綠島監獄的柴魚片等等」、「矯正機關的商店是為了讓受刑人有一技之長，所以很多的監獄特產都是 烘焙商品，例如 #鳳梨酥 ＃蛋黃酥，以及餅乾等等。還有手工藝品也是大宗 （宜蘭監獄的纏花耳環很漂亮）。 有些矯正機構是農場，還有生鮮可以冷凍宅配。另外像是宜蘭跟桃園監獄也有生巧克力可以選購喔」。

但Eva Sun也提醒「大家要再三記得，矯正機構本業不是賣東西，所以並不是所有的監獄特產都可以直接一鍵式下單購物，部分需要跟監所聯繫下單細節。這在瀏覽的時候也請特別注意，畢竟這不是以營利為主的單位，有些時候訂單也許晚一點要多包涵捏。運費部分，除了不同單位分開結帳外，不同溫層也是分開算運費，說真的人家本業不是賣東西，就儘量按照他們的規定，不要增加人家的麻煩喔。」

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