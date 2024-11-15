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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新竹市政總質初登場　邱臣遠：期待高虹安二審無罪回市府一起拼市政

▲新竹市政總質初登場，邱臣遠：期待高虹安二審無罪回市府一起拼市政。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲高虹安在立法院時期和邱臣遠就培養出革命情感。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

新竹市議會為期六天的市政總質詢15日正式登場，代理市長邱臣遠首度上台備詢。對於國民黨議員陳慶齡詢問對於停職中的高虹安市長官司看法，邱臣遠表示，期待高虹安市長二審無罪，盡快回到市府和團隊一起拚市政，市府團隊會恪守崗位，持續推動兌現高虹安市長的政見和政策。

邱臣遠表示，市政的團隊一直都是有條不紊的在穩健推動市政建設，高虹安市府團體也即將上任屆滿兩年，很多當時規劃的政策也陸續都開花結果，不論是在新竹好學還是道路交通改善，甚至在消防工安345，都是市府在落實當時擘劃的施政願景，昨日正式對外公開的都更2.0計劃正是其中的一個承諾兌現。

對於邱臣遠代理市長期間的表現，新竹地方人士表示，高虹安在立法院時期和邱臣遠就培養出革命情感，當初延攬邱臣遠入竹市府，無論市政推展或政治考量，皆屬合理布局。在高虹安停職後，邱臣遠也確實持續落實多項高虹安的政見與市政藍圖，延續高虹安的施政規劃及方針，讓原本支持高虹安的選民和基層里長放心不少。

▲新竹市政總質初登場，邱臣遠：期待高虹安二審無罪回市府一起拼市政。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲新竹市政總質登場，代理市長邱臣遠首度備詢。

地方人士指出，從11月初高虹安出庭身旁仍圍繞數十位里長聲援，以及前往廟宇拜拜亦和正副議長、多位議員合體，受到民眾熱烈歡迎的情形，都可看出高虹安仍維持極高的地方人氣和支持度。

地方人士說，近期雖然有熱議話題在討論2026新竹市長藍綠白人選在，但地方上目前仍對於高虹安二審無罪，回復市長職務有很高的期待與信心。至於新竹市議員李國璋日前提及在地民眾黨與市民都樂觀期待高虹安回歸市府，但對於自家黃國昌反而未表態支持，2026風城市長這一戰的變化，看來仍有許多未知數。

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