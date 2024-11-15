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臺北會展一站式服務串連行政資源　成為國際會展落地最佳助力

▲▼哈佛世界模擬聯合國,臺北市政府觀光傳播局,國際會展,松山文創園區,臺北市。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲哈佛世界模擬聯合國是重要的國際青年交流活動，每天晚上都以不同的文化風格的社交活動展現在臺北辦理會展的多種可能性。（圖／中華民國台灣模擬聯合國學會提供）

圖、文／臺北市政府觀光傳播局提供

臺北市政府觀光傳播局自推出「會展一站式服務」以來，成效顯著，強化了臺北市在國際會展市場的競爭力，並為城市經濟帶來實質收益。截至今年11月，臺北市政府贊助了138場國際會展活動，帶來了約6萬人次的外籍旅客，保守估計為臺北市創造了超過10億新臺幣以上的經濟效益*。透過這些活動，臺北市不僅吸引了來自世界各地的旅客，還推動了住宿、餐飲、零售等產業的成長，帶動了整體經濟發展。

根據國際會議協會（ICCA）的最新報告，臺北市在亞太地區排名第5，全球排名第32，據統計今年度臺北會展活動舉辦約300場，顯示出臺北市在國際會展市場中的穩定地位與競爭優勢。觀傳局藉由「會展一站式服務」平台，整合臺北市內的供應商、特色場地以及政府補助資訊，協助主辦單位全面規劃活動所需資源。無論是場地租借、行政協助、國外行銷推廣，都能提供一站式支援，讓國際會展活動籌備更為便利、順暢。

近年來愈來愈多會展活動主辦單位偏好選擇具故事性和文化意涵的特色場地（unique venue），如松山文創園區、華山1914文創園區和中正紀念堂等。松山文創園區經轉型後，融合了歷史與現代藝術的氛圍。園區內的創意市集、展覽空間以及綠意盎然的戶外區域，不僅讓會展活動具備高質感的視覺體驗，更讓與會者在參加活動的同時，能親身體驗臺北的文化創意魅力。華山1914文創園區同樣是由舊酒廠改建而成，具有濃厚的歷史底蘊，並經常舉辦各式文藝活動。這些場地不僅適合正式會議和展覽，同時也讓參加者在休息時段輕鬆融入當地人的日常生活，從而深刻體驗到臺北市的多元文化。

▲▼哈佛世界模擬聯合國,臺北市政府觀光傳播局,國際會展,松山文創園區,臺北市。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲松山文創園區的倉庫區作為結合創意、文化與現代設施的場地，獨特的氛圍和多功能空間，是熱門的會議、展覽活動場地。（圖／王能佑提供）

今年的「2024年哈佛世界模擬聯合國大會」選擇於中正紀念堂廣場舉行文化之夜活動，讓國際參與者親身感受臺北的文化底蘊與當地特色。活動中，參與者有機會體驗傳統表演藝術、品嘗臺灣小吃，並參觀紀念堂的歷史展覽。這不僅讓國際與會者體驗到臺北市獨特的生活風貌，也讓他們在活動之餘感受到與臺北市民共同生活的情境，從而將臺北的文化魅力傳遞給來自世界各地的與會者。

▲▼哈佛世界模擬聯合國,臺北市政府觀光傳播局,國際會展,松山文創園區,臺北市。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲為支持國際會議和展會主辦單位順利籌辦活動，臺北市會展一站式服務於國際展會向國外買家與媒體提供行政協助與觀光資訊。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

觀傳局表示，臺北市不僅擁有豐富的文化與歷史，還是一座充滿活力的國際會展之都，且其便捷的交通系統更是吸引國際會議與展覽的加分項。透過「會展一站式服務」，讓國際會展主辦單位在規劃活動過程中，無論是場地選擇、會議籌備等，都能獲得全方位的支援與協助。主辦方可以輕鬆享受臺北市的便捷交通與歷史文化，並在此舉辦國際級的盛會。為鼓勵更多會展主辦單位選擇臺北作為活動地點，觀傳局針對符合資格的國際會展活動，提供申請贊助的機會，補助範圍涵蓋場地租金、宣傳推廣和當地交通支援，協助主辦單位減輕成本負擔，提升活動效益。114年度的贊助申請開放日期為即日起至113年11月30日截止。欲申請者可至市民服務大平台觀傳局下載申請表格，線上、郵寄或親送申請書。

<臺北市國際會議、展覽及獎勵旅遊贊助> 114年度第1期申請資訊
申請期間：113年11月1日至11月30日止
申請方式：申請者可親自送達或郵寄至臺北市政府觀光傳播局觀光發展科（臺北市信義區市府路1號3樓中央區），亦可透過市民服務大平台（連結）查詢作業規定及下載申請表單，並以線上方式提交申請文件。

臺北市政府會展一站式服務
電話：(02)2720-8889分機2104/2105
Email：micetour@gov.taipei

*根據觀光署112年來台旅個消費統計，每人每日平均花費為180.67美金，會展活動平均以4日計算。外籍人士消費金額達13.8億新台幣。

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