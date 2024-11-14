北市內科堤頂、瑞光新增號誌疏導車流　市警局長李西河視察成果

記者邱中岳／台北報導

北市府將2024年訂為交通安全年，「改善內科交通」為北市長蔣萬安的施政重點工作之一，北市警察局局長李西河以「行動出擊、跨域治理」理念，分別於7月5日上午尖峰及7月8日下午尖峰，親赴內湖科學園區視察內科周邊交通要道，實地瞭解內科交通特性及疏導重點，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流下不來內科地區之交通瓶頸，應以「用路人同理心」提出交通改善策略。

為有效紓解上午尖峰堤頂、舊宗進入內科車流，北市政府警察局內湖分局提出堤頂大道2段與瑞光路358巷開闢路口新設號誌，配合時段性禁止堤頂大道左轉港墘路，簡化堤頂大道與港墘路口車流動線之改善措施，經副市長李四川於3月8日內科交通府級會議裁示研議辦理，交通局、新工處評估可行及決定施作方案後，即於8月15日進場施作。

▲北市警局交通大隊以及內湖分局，設置新增2處號誌，改善內科交通。（圖／記者邱中岳翻攝）

整個工程於1個半月後完工，在10月1日完工啟用，平日上午7至9時堤頂大道（北往南方向）開放車輛左轉瑞光路358巷，同時禁止堤頂大道左轉港墘路。

另自啟用日起，北市警局每(上班)日均指派專人在現場觀察車流，並請交控中心協助調整國道汐五高架堤頂交流道北上匝道出口及平面道路南往北之號誌秒數，除讓國道北上下匝道車流及舊宗路南往北車流均保持順暢外，並較改善前之國道北上下匝道車流經常回堵至濱江街情形不再發生。

北市警局局長李西河於14日上午，內湖科學園區交通正尖峰時刻，再次親赴內科視察周邊交通，發現上午尖峰國道汐五高架堤頂交流道及堤頂大道(市民高架、基隆路)車流量增加、速率提升較改善前順暢許多。

▲北市內科在堤頂、瑞光新設置2處號誌，北市警局長李西河在14日視察驗收成果。（圖／記者邱中岳翻攝）

首先，堤頂大道南往北(民權東路往樂群二路)通行時間平均降低21.53%，其次，舊宗路南往北(堤頂北出匝道往樂群一路)通行時間平均降低8.11%，最後，堤頂大道北往南(樂群一路往舊宗路)通行時間平均降低42.96%。

另內湖分局於改善後隨機訪問內科上班族，多數受訪者表示確實有感受到上午尖峰之內科交通明顯改善，上班通行時間顯著縮短5至10分鐘，有效解決上午汐五高架車流下不來內科之交通瓶頸，北市警局除持續派遣警力加強疏導外，並積極與交通局共同研商內科改善對策，以交通工程改善等方式有效解決內科交通壅塞問題，全力維持內科周邊交通順暢。