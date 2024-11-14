無照養老院火劫奪3命！女負責人「只賠一半裝窮」　法官怒撤緩刑

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區一間非法私人安養中心於4年前因火警，釀成3名長者葬身火窟。丁姓女負責人被依過失致死罪判處8月、緩刑3年，並與劉姓死者家屬達成和解，承諾賠償80萬元。孰料，丁女在支付46萬元後便神隱，未再支付剩餘款項，家屬不滿提出撤銷緩刑。士林地院審理後，認她行為顯示其難以達到矯正效果，裁定撤銷緩刑。

59歲丁女從2019年7月29日起，向不知情曹姓房東承租該屋，並依契約內容分別收取1萬4000元及2萬3000元費用，照護莊男（70歲）、劉男（59歲）及陳男（69歲），丁女已照護3人數年，充分了解莊男及劉男僅有部分行為能力，均無法自行出門，更沒有自救能力。

孰料，同年9月22日丁女離開屋內出外辦事，並將鐵門完全拉下、反鎖。豈料屋內3名老人趁丁女出門，疑拿神明桌抽屜的黑色打火機，不慎引燃丁女丈夫所睡的床鋪，導致火勢過大3人均遭灼傷、嗆傷，失去生命跡象，經緊急送醫，仍回天乏術。

▲丁姓負責人先前赴士林地院開庭。（資料圖／記者黃宥寧攝）

2021年9月法院首開庭，丁女與劉姓家屬進行調解，並同意賠償80萬元，同年11月付10萬元到指定帳戶，剩下70萬以1期2萬分成35期，給付予家屬；另名莊姓家屬，丁女已給付全額賠償，對方也願意給予她緩刑宣告。

孰料，丁女僅支付46萬給劉姓家屬後，就開始耍賴，2023年9月21日家屬向士林地檢署提出撤銷受刑人緩刑請求後，丁女也僅以書狀表示「資金週轉不靈，事情處理完畢會補足欠款」，並未再提出具體資料供法院參考。

士林地院上月開庭，丁女仍神隱未到庭陳述意見，法官認她漠視法院刑罰處遇之輕率態度，毫不珍惜法院給予的自新機會，守法觀念薄弱，也未履行緩刑條件，違反情節核屬重大，裁定撤銷緩刑，執行原判刑。