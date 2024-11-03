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情侶接吻並不浪漫！科學家揭「人類想親親原因」：去除污垢寄生蟲

愛情,感情,男女,戀愛,交往,喜歡,親吻,接吻（圖／達志／示意圖）

▲拉米拉認為，人類親吻源自於靈長類「梳理行為」中的嘴部接觸行為。（圖／達志／示意圖）

記者葉睿涵／編譯

接吻雖然常被視為浪漫的象徵，但這行為背後其實蘊含著更古老的進化原因。根據《進化人類學》一項研究，英國國立衛生研究院研究員拉米拉（Adriano R. Lameira）提出新理論，認為人類親吻並不是人類傳遞愛意的衍生行為，而是源自我們祖先靈長類「梳理行為」中的嘴部接觸行為。

綜合外媒報導，拉米拉解釋，類似接吻的梳理行為同樣可以在類人猿中被觀察到。類人猿會在發生衝突後進行嘴對嘴接觸，這通常是一種和解或安慰行為，而這種「鼻子對鼻子」的觸碰或「親吻」被視為一種社交行為，通常在梳理過程結束後出現。

在類人猿的梳理過程中，嘴部接觸是去除皮毛上的污垢或寄生蟲的最後一步。拉米拉認為，這種行為在演化中保留了下來，儘管人類逐漸失去了皮毛，對梳理毛髮的需求減少，但這種最後的接觸行為仍然作為一種社交姿態存在，並最終轉變成今天的接吻。

報導稱，這個理論也解釋了人類接吻時，為什麼會以撅起嘴唇並輕吸的方式來接觸他人。相較之下，其他假說如接吻源於「嗅覺」或母親餵食行為的解釋顯得不夠充分，因為這些行為通常具有消化功能，並不符合接吻的廣泛社交含義。儘管這一理論尚未獲得證實，但拉米拉表示，人們可以觀察不同皮毛厚度的動物之間的梳理行為來進一步驗證這一假說。

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