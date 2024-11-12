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勞動部傳霸凌輕生！封口令「通靈」音檔曝　綠議員3點怒轟自家人

▲勞動部。（圖／記者廖婕妤攝）

▲勞動部表示，已成立調查小組，請各界靜候調查結果，「以尊重亡者，避免造成二次傷害」。（圖／記者廖婕妤攝）

記者柯沛辰／綜合報導

勞動部北基宜花金馬分署一名吳姓公務員疑似不堪職場霸凌，4日在辦公室輕生。事後，新北市議員李宇翔也收到大量陳情，指分署長謝宜容當土皇帝，不僅威脅法辦告密者，還稱死者透過通靈人轉達「謝謝北分署給他很多的愛」。對此，勞動部晚間發新聞稿回應，但李宇翔看完氣憤痛斥「你們不是被謝分署長欺騙，就是在包庇謝分署長！」

李宇翔11日表示，他收到大量陳情內容，內容都是控訴謝宜容種種霸凌行為，包括大聲咆哮、嘲諷人身攻擊、摔公文等，在今年2月就有同仁受不了向勞動部陳情，結果反被分署長威脅「要法辦告密者」，「企圖製造北分署的白色恐怖。」

李宇翔指出，謝宜容自去年3月上任以來，運用公家資源，在公共空間栽種個人植物，又用電過量，致超過前期使用量。同年8月起，謝還因個人私交、喜好，運用同一名講師上各式各樣課程、成為多元方案顧問，還發包數案給該講師，包括設計分署意象、禮品、美化等，連尚未發包出去的案子都請該設計師先行著手製作，已涉嫌圖利、貪污。

勞動部11日晚間發新聞稿表示，勞動部已邀集專家及員工代表等組成調查小組，12日起進行相關人員訪談，以釐清事實真相，待調查報告完成後，會儘速對外公布調查結果。另外，分署長已請假靜候調查，其職務已由勞動力發展署施主任秘書暫代。

勞動部呼籲，為避免影響調查小組訪談，以及避免過度揣測，懇請社會大眾靜候調查結果，以尊重亡者，避免造成二次傷害。至於坊間指涉分署人員有貪瀆不法，請以電子郵件向本部政風單位檢舉，如涉不法，將啟動廉政系統依法查明。最後，有關外界陳述今年2月向本部陳情檢舉一節，經查詢本部收文及人民陳情系統等，均無案件收文，併予澄清。

對此，李宇翔發文痛批，「你們不是被謝分署長欺騙，就是在包庇謝分署長！把我稱之為坊間人士就算了，想反駁我請貴大部不要空口說白話！我的爆料都是有憑有據！」

李宇翔提出3點質疑：

一、謝宜容今年2月20日有沒有因為北分署陳情案被叫到勞動部喝咖啡？
二、謝宜容回到分署後，隔天氣得立刻調查告密者，甚至發函要求不可將分署事務對外張揚，否則移送！
三、死者4日離世，12日舉辦告別式，勞動部8日表示重啟調查，11日又稱明天才要開始調查，請勞動部先面對自己的失職跟失信！

據了解，謝宜容是勞動部前部長許銘春擢拔，許銘春是陳菊的子弟兵。如今分署爆出職員不堪霸凌輕生，同黨議員李宇翔不挺，並在臉書痛批「謝大分署長沒被調查就算了，還自恃『有綠色高層背景』可以『直升機高升』，指導同仁要有政治敏感度、政治正確，種種行徑不止顯示此人能力不足，更是敗壞民進黨名聲的不入流劣質官員！這種人，到底誰還在保她？」

李宇翔11日揭露談話音檔，內容是事件發生後，謝宜容找該樓層所有員工談話。謝在音檔中表示，葬儀社有通靈人代死者轉達，感謝父母、感謝北分署給他很多愛，「我不允許大家在外說嘴什麼職場霸凌，這不是事實」，也不允許內部討論，甚至是對外，「我絕對不允許」。

李宇翔批評，他收到上百封檢舉信都是針對謝宜容，而這個輕生的吳姓同仁其實正在負責一個AI相關計畫，分署長不斷要求修改、又退回，但又不說明自己到底要什麼。如今吳男不堪對待輕生，是多大冤屈，謝卻稱通靈人轉達吳走得很安詳、北分署給很多愛，實在荒謬。

日前，就有同僚在網路上爆料，吳姓死者做事認真，早上6點前就上班，到了下午4點都「先打下班卡」再接著繼續加班，長期忍受超長工時，還被長官要求寫人工智慧系統標案，這是其他單位都沒有的要求，後來出事那天，長官竟不允許醫護為遺體蓋上白布，理由是「擔心引起其他人恐慌」，行為之蠻橫，令人憤怒。

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