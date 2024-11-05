類鼻疽再爆4例「1人住加護」　3颱風接力今年已105例、21死創紀錄

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新腸病毒疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（5）日公布國內上周新增4例本土類鼻疽個案，3例居住於高雄市，1例居住於台南市；其中高雄市有1名個案住家附近於山陀兒颱風期間有淹水的情形，其餘個案均無污水污泥接觸史，多數個案在室內外皆無佩戴口罩。今年國內已累計105例本土類鼻疽確定病例，其中21例死亡，為歷年同期最高。

疾管署副署長曾淑慧說明，新增個案年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於10月4日至29日，具高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病史，高雄市其中1例住家附近於山陀兒颱風期間有淹水的情形，其餘個案均無污水污泥接觸史，多數個案在室內外皆無佩戴口罩。

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上述個案因發燒、呼吸喘或頭痛等症狀就醫，目前均住院以抗生素治療中，其中1例曾入住加護病房，目前已轉至一般病房；同住者共計8人均無疑似症狀。

疾管署指出，今年國內已累計105例本土類鼻疽確定病例，其中21例死亡，為歷年同期最高，本土病例以65歲以上（62例）和50-64歲（32例）為主要年齡層，分布縣市以高雄市（80例）為多，其次為台南市（11例）、屏東縣（4例）和台中市（4例），其中69例於凱米颱風後1個月內發病，10例於山陀兒颱風後發病。

疾管署提醒，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，潛伏期平均為9天，短則數小時，亦可長達21天，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染。

康芮颱風過境帶來大量降雨及驚人風力，強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染，颱風後一個月內確診個案有增加趨勢，且近期東北季風增強易有較強陣風出現。疾管署呼籲，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，感染後重症機率較高，如有發燒、胸痛、咳嗽等症狀應儘速就醫，即早診斷與治療。