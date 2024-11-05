7歲女童搭電梯！突遭少年「摀嘴強抱」昏厥...恐怖畫面曝

▲少年尾隨7歲女童進電梯。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

太可怕了！大陸江西景德鎮樂平市一個社區，日前發生女童搭電梯被不認識的少年尾隨，對方將她抓住，一手摀嘴、一手掐脖，隨後抱出電梯，監視器畫面流出後，引發軒然大波。

據《大皖新聞》報導，事情發生在11月2日晚上9點多，女童在社區樓下玩耍，獨自搭電梯回家，一名少年尾隨一起進入電梯。監視器畫面顯示，女童面對電梯門口，少年則靠在電梯後，起先常是用手勾女童的背，當電梯門打開時，女童準備走出去，沒想到少年迅速抓住女童，摀住她的嘴巴，女童掙扎之下倒地。

▲電梯門一關，少年隨即伸手摀住女童口鼻。（圖／翻攝自微博）

▲女童一度昏厥。（圖／翻攝自微博）

之後，少年一手抓住女童，一手按下電梯的1樓按鈕，待電梯門打開後，將女童抱出電梯，過程持續約2分鐘，正要抱出大門時，因為有人經過，少年才把她放下。

女童媽媽痛訴，女兒哭著回去，說有人打她，「一隻手捂著嘴巴，另一隻手掐她脖子，有點窒息，還暈了一下，幾秒鐘後又醒了」。詭異的是，他們和少年並不認識，但少年也是同個社區的住戶，不住同一棟樓，「女兒今年7歲，上二年級，前一晚還做了惡夢，今天（4日）沒去上學」。

事發後，女童家人立刻前往調閱監視器並報警，「一開始以為是成年人，但警察抓到後才知道是未成年人，才14歲，第2天就放了，說未成年不追究刑事責任。」

女童媽媽不滿，少年的家長態度不是很好，也沒有什麼道歉和賠償，「這個事還沒有解決，沒有和解，我們也沒有妥協」，他們要求道歉，希望少年被懲罰，對於此事應該有一個公平公正的解決。

對此，轄區警方工作人員透露，警察機關已對該事件進行處理，涉事少年已受到處罰，目前雙方家屬未就民事賠償達成一致。

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