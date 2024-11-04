宜蘭高職生KTV遭痛打逼下跪　校方：動手的是休學生...6人送辦

▲宜蘭高職生KTV私刑霸凌，「林北小義」甩棍痛打同學逼跪嗆「報警啦敢不敢」。（圖／翻攝自爆料公社）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭爆發一高職生在KTV內被私刑霸凌，其中1人在3分多鐘的時間內不斷朝一名黑衣學生拳打腳踢，從廁所內一路打到包廂中間，甚至還甩棍猛打，聲音吵到服務人員2度開門詢問，而羅東分局獲報後迅速掌握涉案6名對象身分，並全數查緝到案依傷害及妨害秩序罪嫌函送偵辦，校方則是積極介入輔導。

網路上近日流傳一支影片，內容是宜蘭縣一群某高職學生在KTV內對同學私刑霸凌，一群人在3分多鐘的時間內不斷朝一名黑衣學生拳打腳踢，從廁所內一路打到包廂中間，甚至還有人拿甩棍猛打，聲音吵到服務人員2度開門詢問。

該影片被匿名網友轉貼到爆料公社，影片中，黑衣學生被5名霸凌者壓在廁所內拳打腳踢，後續他被打到包廂中央，又被一名霸凌者使用甩棍猛打，對方還一邊嗆「報警啊，林北小義啦」、「去報警啦，敢不敢啦」等語，接著甚至要他在眾人面前下跪磕頭道歉，態度相當囂張。

校方表示，經查，被害高一生與李姓同學間有不口角愉快，才相約到KTV要解決問題，對方也邀請2年前在高一上學期休學、且被收容的一名陳姓前學長，及另外4人到場，當時動手的只有這位休學的陳姓前學長。因目前被害學生家長已提告，校方予以尊重。事件發生後，校方已啟動輔導管教辦法，為相關學生進行輔導，以避免類似事件再發生。

羅東分局表示，10月26日接獲報案稱在轄內KTV包廂內有民眾遭同行友人毆打成傷，並經網路社群揭露，立即組成專案小組積極偵辦。經調查，被害人日前因細故與友人發生糾紛，與友人一同前往KTV唱歌時，現場友人提起該糾紛並要求道歉未果，被害人隨即被毆打成傷，並將涉案影片上傳社群，警方獲報後迅速掌握6名對象身分，並全數查緝到案。依刑法傷害及妨害秩序罪嫌函送偵辦。

▲涉私刑霸凌的6人，分別被警方帶回偵訊後函送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）