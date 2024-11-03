2度為正義而戰！「第2位台人」戰死烏克蘭　家人得知消息淚崩

▲44歲台灣志願兵吳忠達（左）不幸被俄軍的手榴彈擊中陣亡。（圖／翻攝自中華民國海軍陸戰隊備役士官長全國協會臉書）

圖文／鏡週刊

俄烏戰爭持續，一名44歲台灣志願兵吳忠達，10月31日於烏克蘭東部頓涅茨克州的城鎮阿夫迪伊夫卡，不幸被俄軍的手榴彈擊中，當場死亡。對此，外交部已接獲烏克蘭官方通知，目前正與烏方及家屬聯繫中，而在台灣的家屬獲悉後，激動流淚。

俄烏大戰將邁入3週年，期間有不少台灣志願兵前往，其中來自高雄的前陸軍特戰部隊吳忠達，10月31日奉命潛入盧甘斯克（Luhansk）前線，進行夜間偵測任務，但疑似情報有誤，在小隊撤退期間，遭俄軍丟下一個手榴彈，吳忠達不幸被擊中，當場陣亡，成為第2位不幸陣亡的台籍士兵。

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據《聯合報》報導指出，目前吳忠達遺體仍未被取回，故官方仍會將他的個案列為「在任務期間失蹤」（Missing In Action）。而吳忠達在台家人獲知消息時，亦激動流淚，但因事出突然，因此不希望接受媒體訪問。事實上，2年前25歲的花蓮青年曾聖光，也不幸於在東部盧甘斯克州戰火下陣亡，成為烏俄開打以來，首個已知的台灣犧牲者。

據報導指出，外交部已獲烏克蘭官方通知吳忠達的死訊，目前正與烏克蘭官方以及吳忠達的家屬進行連繫。據了解，烏克蘭對陣亡的外籍士兵，會給予1.200萬荷林夫納（約合新台幣928萬）撫卹金，但需由家屬前往烏克蘭當地辦理。

事實上，這次為吳忠達第2次遠赴烏克蘭，戰爭期間，才因被炮彈碎片炸傷大腿回國治療，並於今年7月從台灣重返烏克蘭，當時吳忠達離國前，曾接受《自由時報》訪問稱，家人對他去打仗的決定非常擔心，但他仍選擇堅持己見，希望為正義而戰。



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