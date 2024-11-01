豪大雨轟炸「34處省公路封閉或災阻」　視風雨搶通

▲蘇花路廊和仁~崇德路段預定2日中午12時搶通。（圖／東區養護工程分局提供）

記者李姿慧／台北報導

康芮颱風挾帶豪大雨重創公路，今(1日)省公路仍有10處出現災情受阻，另有24處預警性封閉，總計今仍有34處省公路仍受影響，其中蘇花路廊和仁到崇德段預計明天中午搶通。

公路局表示，康芮颱風來襲，有10處省公路發生災情交通受阻，包括高雄市桃源區台20線南橫公路勤和至復興路段明霸克露橋河床便道流失100公尺， 南投縣仁愛鄉台8線中橫公路碧綠溪路段上邊坡坍方、台9線蘇花路廊匯德至崇德路段部分路段土石泥流，其中蘇花路廊則力拼明天中午搶通。

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公路局表示，考量今日多數縣市恢復上班上課，為維道路路況可供通行並避免造成用路人困擾，故已將養管人力派出巡查及搶修，囿於天候及視線因素，仍有上開狀況及災阻尚待排除，請民眾見諒，並預為規劃行程避開災害路段。



此外，公路局也呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。

預警性封閉路段24處，將視風雨狀況開放通行:

1. 嘉義縣中埔鄉台3線295K至嘉義縣大埔鄉336K(沄水至大埔路段)於31日18時起實施預警性封閉，預計於11月1日8時視情況開通。

2. 桃園市復興區台7線47K至宜蘭縣大同鄉台7線94K(巴陵至牛鬥橋)於30日22時實施預警性封閉。

3. 宜蘭縣大同鄉台7甲線0K至臺中市和平區台7甲線52K (百韜橋至武陵路段)於30日22時實施預警性封閉。

4. 南投縣仁愛鄉台8線85K至110K(梨山至大禹嶺路段)於31日8時實施預警性封閉。

5. 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至閣口路段)於30日18時30分實施預警性封閉。

6. 宜蘭縣蘇澳鎮台9線113K+420至花蓮縣秀林鄉台9線165K+750(東澳至崇德路段)於30日23時實施預警性封閉，蘇澳至東澳路段開放車輛降速通行。

7. 花蓮縣秀林鄉台9丙線13K+100至13K+700(仁壽橋)於31日19時實施預警性封閉。

8. 宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K+040至花蓮縣秀林鄉台9丁線64K+900(蘇澳至和仁路段)於30日23時實施預警性封閉。

9. 花蓮縣吉安鄉台11線4K+800至6K(花蓮大橋)於31日13時實施預警性封橋。

10. 花蓮縣豐濱鄉台11線55K至63K(豐濱至石梯坪路段) 於31日10時實施預警性封閉。

11. 花蓮縣光復鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)於30日19時實施預警性封閉。

12. 南投縣仁愛鄉台14線94K至99K (屯原路段)於31日14時實施預警性封閉。

13. 南投縣仁愛鄉台14甲線0K至41K+500 (霧社至大禹嶺路段)於31日14時實施預警性封閉。

14. 南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)於31日7時實施預警性封閉。

15. 嘉義縣阿里山鄉台18線34K至68K+500(觸口至福山路段)於31日20時起實施預警性封閉，預計於11月1日8時視情況開通。

16. 嘉義縣阿里山鄉台18線68K+500至88K(福山至阿里山路段)於31日18時起實施預警性封閉，預計於11月1日8時視情況開通。

17. 高雄市桃源區台20臨105線0K至37K(梅山口至埡口路段)於30日22時實施預警性封閉。

18. 臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)於30日22時實施預警性封閉。

19. 南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)於31日7時實施預警性封閉。

20. 花蓮縣富里鄉台23線7K至臺東縣東河鄉台23線25K+100(豐南至北源路段)於30日18時實施預警性封閉。

21. 屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300K(德文路口至神山路段)於31日8時實施預警性封閉。

22. 高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)於31日8時實施預警性封閉。

23. 高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)於31日8時實施預警性封閉。

24. 花蓮縣卓溪鄉台30線0K至5K+500(南安路段)於30日18時實施預警性封閉。

道路災阻路段10處，搶通時間待評估：

1. 桃園市復興區台7線29K+400(羅浮路段)土石流阻斷，因天候不佳將於翌日清晨加派人機具全力搶修，預計1日上午8時搶通。

2. 宜蘭縣大同鄉台7甲線6K至36K+800(獨立山至米摩登路段)坍方落石，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

3. 臺中市和平區台8線雙向77K(靈甫橋)，泥流雙向阻斷，後續視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

4. 南投縣仁愛鄉台8線96K(碧綠溪路段)上邊坡坍方阻斷，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

5. 南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K(榮興路段)樹倒塌雙向阻斷，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

6. 花蓮縣秀林鄉台8線175K+500至176K+740(靳珩至燕子口路段)落石，位於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

7. 花蓮縣秀林鄉台9線161K+300至164K+380(匯德至崇德路段)部分路段土石泥流，於預警性封閉路段內，俟風雨趨緩後預估搶通時間。

8. 南投縣水里鄉台16線22K及25K(人倫民和路段)路面淹水雙向阻斷，俟溪水消退及雨勢趨緩後排除。

9. 高雄市桃源區台20線93K至98K+700 (勤和至復興路段)因荖濃溪河水暴漲夾帶土石沖擊，明霸克露橋河床便道已流失100公尺，視災情確認後再預估搶通時間。

10. 高雄市桃源區台20線99k+100(復興路段)，因荖濃溪溪水持續沖刷，導致部分路段路基掏空，視災情確認後再預估搶通時間。