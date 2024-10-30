逢甲夜市驚見眼鏡蛇　鋪黏鼠板放雞蛋利誘...忍12hrs溜出來了

▲▼逢甲夜市驚見眼鏡蛇，店家鋪設黏鼠板，再放雞蛋利誘，終於溜出來了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市逢甲夜市一家服飾店店員昨（29）日傍晚開門營業時，驚見店內一條近1公尺黑色眼鏡蛇爬行，當場嚇壞了，眼鏡蛇一下子就鑽進衣櫃縫隙，不見蛇影，店家只好關門捉蛇，最後在農業局外包廠商建議下，店員鋪黏鼠板，放雞蛋利誘，眼鏡蛇不敵美食當前，忍了12個小時後溜出來當場被逮。

服飾店員工昨天傍晚一打開門，就驚見1條黑色眼鏡蛇在地板滑行，嚇得趕緊再關上門，求助119，119人員再電請農業局委外廠商到場，眼鏡蛇已溜進衣櫃縫隙，廠商當場建議，拿紙箱封住塞住縫隙，只留一個出口處，出口處鋪塊黏鼠板，並放雞蛋引蛇出洞，最後，眼鏡蛇過了12個小時溜出衣櫃。

農業局表示，113年度1到9月共捕獲3552尾蛇類，數量前4名分別為臭青公1014條、黑眉錦蛇764條、眼鏡蛇557條、雨傘節363條及南蛇305條，都是本土蛇種。

蛇類以獵捕鳥類、兩棲類及小型哺乳類動物為食，是自然環境中維持生態平衡不可或缺的角色，生物多樣性皆有其職能。另外，蛇類喜歡陰暗潮溼環境，且髒亂容易吸引蛇類棲息及躲藏，因此維護居家周邊環境整潔及除草非常重要，可避免蛇類棲息。

如於戶外環境進行登山、旅遊等活動發現蛇類請儘速離開不要接近，蛇類不會主動攻擊人類，如不小心被蛇咬傷，儘可能記住或拍照記錄蛇類外型特徵如顏色、斑紋、頭型等，以便送醫時供醫師作為治療參考，並將被咬患部上的束縛物卸下如手錶、戒指等避免患肢腫脹，不要有割開傷口、用嘴吸出毒液及冰敷等動作，避免毒液感染及組織壞死等情形，保持鎮靜避免亂動肢體並應儘速就醫。

農業局表示，如發現居家、學校、機關、公園等處所有蛇類侵擾，民眾可依以往之習慣撥打1999或119專線錄案，農業局委外專業廠商接獲案件通報後，將於15分鐘內電話聯繫通報民眾以了解現況，然後備妥器具到達現場協處。