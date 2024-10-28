翁曉玲喊不需遵守違憲判決　洪申翰轟把憲法當自助餐：建議辭立委

▲民進黨立委洪申翰。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

國會職權修法宣判部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲稱，按照大法官的邏輯，「憲法也沒有規定立法院必須要去遵守司法院所做的釋憲案」。民進黨立委洪申翰28日於黨團記者會上建議，翁曉玲應辭去立委，因為立委職權就是來自於憲法，「一個不打算遵守憲法的政黨，到底憑什麼繼續執行立委工作、擁有立委權力？」

對於大法官做出的判決，翁曉玲日前指出，這對民主法治影響重大，這次國會改革法案重點，像是要求總統例行性常態化國情報告，明文立法院調查權，同時對人事審查進行規定，也制定藐視國會處罰，目的是讓政府官員，在國會殿堂不可以說謊、提供虛假資料，可是大法官卻將重要規定宣告違憲，「他們有學術、法治良知嗎？」。

翁曉玲強調，國會改革對藐視國會、虛偽陳述的處罰規定，其他國家都有，台灣沒有訂的比其他國家嚴格，今天日本、德國、美國、法國都可以予以處罰，為何台灣不行？為何說他們違憲？大法官現在就是在大幅壓制立法，膨脹行政權，「大法官現在成為阻擋國會改革，阻擋國會監督政府最大幫兇」。

洪申翰表示，憲法不可以是「自助餐」，喜歡的遵守，不喜歡的就不遵守，如果翁曉玲打算這樣，請立即辭去立委，當立委的人竟公然說自己沒有遵守釋憲案的義務，其實就是在公然表達不願意對中華民國憲政體制忠誠，這是非常嚴肅的事情，而不是拿來打政治嘴砲的事情，若真的打算這樣幹，那為何要當立委？連權力來源都視若無睹，那為何可以享受權力？

洪申翰強調，藍白都不要鬧了，朝野可以立場不同，但遵守憲法、遵守憲政體制，這是不分黨派、不分立場主張都要有的精神，如果在野黨對國蝦憲政體制不忠誠，那國家也沒必要賦予你們權力。