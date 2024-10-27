外星人糞便？加拿大海灘出現大量「白色黏稠物」　考倒科學家

▲加拿大紐芬蘭海岸發現大量白色團狀物，專家也不知道是甚麼物質。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

加拿大紐芬蘭（Newfoundland）海岸近期出現大量白色團狀物，引發當地人天馬行空的想像，包括可能是外星人糞便或鯨魚鼻屎，對此，科學家們依舊毫無頭緒，不過當局表示，他們「相當認真」看待沿海環境可能遭受污染威脅。

從社群媒體發布的照片可見，不少海灘遊客發現這些黏糊糊的海綿狀球體，散布在島上南端普拉森西亞灣（Placentia Bay）的鵝卵石海灘上，其中有網友表示，「難道這是迪士尼電影《冰雪奇緣》中的雪寶（Olaf）嗎」？

根據《第一郵報》（Firstpost）等外媒報導，最近幾週，加拿大紐芬蘭海岸出現大量白色團狀物，引發民眾熱議，對於這不明物質，有民眾認為可能是被丟棄的餅乾麵團，或是油輪的石蠟被排到海面上沖上岸，有民眾甚至嘗試點火燒焚燒「發現是可燃的」。

針對這樣的狀況，加拿大海岸防衛隊（Canadian Coast Guard）派出一個3人小組進行評估，並在拉布拉多省（Newfoundland and Labrador）首府聖約翰斯市（St. John s）以西的海灘上收集樣本檢測。

另外，加拿大聯邦環境官員也多次造訪該地，並指出以對該海灘和海岸線進行了「空中、水下和人工調查」，不過據《法新社》引述加拿大環境與氣候變遷部（ECCC）發言人阿梅納基斯（Eleni Armenakis）說法，目前僅能證實這款不明物質可能是植物性的，「但還無法確定該物質以及它的來源」。

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