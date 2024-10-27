巨蟒活吞鹿「嘴巴撐到極限」太驚人！　佛州專家直擊嚇壞

▲巨蟒活吞白尾鹿，被佛州動物學家當場目睹。（圖／翻攝自Facebook／Conservancy of Southwest Florida，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州上演驚人一幕，一條巨大的雌性緬甸蟒（Burmese Python），竟然正在吞食成年白尾鹿。動物學家不僅直擊過程，後續研究也刷新了對於緬甸蟒獵食能力的認知。這項發現被發表在期刊《爬蟲類和兩棲類》。

根據研究，這條緬甸蟒身長4.5公尺、體重約52.3 公斤，正在捕食一頭體重34.9公斤的白尾鹿，被西南佛羅里達自然保護協會（CSF）動物學家巴托澤克（Ian Bartoszek）與伊斯特林（Ian Easterling）等人親眼目睹，「感覺就像我們真的把連環殺手逮個正著，在現場即時觀察，非常緊張。」

由於緬甸蟒是外來入侵物種，研究團隊將其捕捉、實施人道安樂死之後，連同另外2個樣本展開研究，試圖量化緬甸蟒的最大張口範圍，結果發現「3個樣本的最大張口直徑是26公分，超過了先前通報的最大值22公分。」這意味著，除了狐狸、山貓、浣熊之外，牠們還可以吞下鹿、鱷魚等其他獵物。

Female Burmese python measuring 14.8’ (4.5m) and weighing 115.2 lbs (52.3 kg) consuming a white-tailed deer weighing 76.9 lbs (34.9 kg) in southwestern Florida. Image credit Ian Bartoszek, Conservancy of Southwest Florida. 由 Conservancy of Southwest Florida 發佈於 2024年10月24日 星期四

研究團隊指出，緬甸蟒是頂級掠食者（apex predator），幾乎比所有蛇類都更大，會把獵物整個吞下去。由於牠們的捕食能力，被證實比過去認知的更加強大，「這是佛羅里達大沼澤（ Greater Everglades）生態系正在面臨的野生動物問題。」

《每日郵報》報導，緬甸蟒是世上最大的蛇之一，在佛州捕獲的成年個體，平均長度6到9英尺（約1.8公尺至2.7公尺），牠們透過異國寵物貿易，從印度、緬甸與馬來半島等東南亞地區被帶入美國，大多棲息在佛州大沼澤地國家公園（Everglades National Park），可能吃掉本土或非本土物種，包括瀕危原生種基拉戈林鼠（Key Largo woodrat）等。