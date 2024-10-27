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無關浪漫！人類「接吻」真正用意曝光　研究：有點嚇人

接吻最早的用意竟是為清潔衛生，古代祖先靠接吻的方式替對方除去寄生蟲或皮屑。（示意圖／Pixabay）

▲接吻最早的用意竟是為清潔衛生，古代祖先靠接吻的方式替對方除去寄生蟲或皮屑。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

接吻對於現代人是一種表達愛意的方式，但古代人並沒有那麼浪漫！最近有國外研究指出，古時候人類祖先噘起嘴唇輕輕吸吮的「接吻」是為了清潔衛生，就是除蟲和皮屑；在隨著人類不斷進化，毛髮變少後，梳理完畢就會以嘴對嘴結束。

根據外媒《每日郵報》報導，英國華威大學演化心理學家拉梅拉（Adriano Lameira）近日發表《進化人類學》的最新研究，針對接吻這個行為追溯到數百萬年前，撅起嘴唇後開始小力吸吮，其實是為了替他人除去身上的寄生蟲、毛屑或死皮；她指出，人類祖先有毛茸茸的外表，因此會用嘴巴替彼此梳毛整理。

而人類祖先在互相整理毛髮後，都會以口對口接觸代表結束，拉梅拉表示，隨著人類不斷進化、毛髮變得越來越少，梳理毛髮時間變短，但最後一樣會口對口，因此最後保留了「接吻」這個動作，更成為祖先用來表現親密關係的一種儀式。

事實上過去學術期刊《科學》曾發表一篇文章，國外科學家們找到接吻最早起源，可以追溯至4500年前的中東地區，當時接吻已被認定是浪漫親密關係的普通互動。此外，美索不達米亞的古代文獻中，接吻是已婚夫婦所做的事情，同時也被視為戀愛中的未婚人士表達慾望的一種方式。

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