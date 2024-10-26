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強化駕駛人正確駕駛　嘉義市監理所呼籲轉彎暫停

▲▼ 轉彎暫停、安全再行；裝載牢固、平安上路 。（圖／嘉義市監理站提供）

▲轉彎暫停確認左右有無人車再行通 。（圖／嘉義市監理站提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為強化貨運三業管理，提升大型車行車安全，嘉義市監理站出席嘉義市貨運公會理監事會議，並於會中宣導請駕駛注意大型車視野死角及內輪差、落實路口停讓等事項，並於公司查核時將業者安全管理及事故防制情形列為考核依據，維護道路交通安全。

▲▼ 轉彎暫停、安全再行；裝載牢固、平安上路 。（圖／嘉義市監理站提供）

▲避免大貨車內輪差及視線死角，監理單位呼籲行車經過路口要左右確認有無行人、車輛 。（圖／嘉義市監理站提供）

大型車因車身較高較長，常因視線死角導致不易察覺鄰近車輛及行人，又因軸距長轉彎產生內輪差，於路口轉彎時將有潛在風險。為增進道路交通安全，並強調大型車行駛重要觀念，交通部已將貨運三業事故防制列為本(113)年度交通安全推動重點；此外，交通部公路局為協助貨運業者自主安全管理，特別以貨車駕駛人角度製作「轉彎暫停、安全再行」主題影片，內容包含「車輛接近路口應減速停讓」、「車輛轉彎前先暫停，並擺頭察看左右有無人車，透過行車視野輔助系統設備再次確認才通過」、「遇有行人應停等，讓行人優先通行」等重要觀念，可供貨運業者做為路口停讓教育訓練教材，藉以提升貨運駕駛人對行人路權及路口安全的重視。

另因行進中貨物掉落易引起事故，嘉義市監理站邱振誠站長特別強調請業者做好人車管理，落實車輛裝載貨物的出車前檢查。另為確保駕駛人及貨運業者了解車輛行駛前裝載貨物之狀況，避免貨物裝載不當影響道路安全，呼籲業者應遵照交通部公路局擬定的「車輛裝載貨物出車前檢查項目」，於出車前確實檢查、記錄，同時勿派任逾檢車輛出車營運，以確保行車安全。

 
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