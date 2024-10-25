永和淪陷！新北增3例本土登革熱「都與群聚相關」

▲新北市本土登革熱群聚疫情，衛生人員進行防治。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

永和也出現本土登革熱！新北市衛生局今日公布新增3例本土登革熱病例，分別是中和區2例、永和區1例，都和新北中和新店群聚相關，包含永和區個案在內，有2人是接觸者擴大採檢發現，血清抗體IgG皆為陽性，表示感染至少一周以上。

新北市衛生局表示，新增3例個案為2男1女，都是75歲以上長者，發病日介於10月12日至10月20日，除了1例住院中，其餘已康復。新北市衛生局長陳潤秋表示，經調査此3例於潛伏期間皆有管制區域周邊活動史，研判感染仍與現有高風險區域有關。

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市府雖已禁止民眾進入中和景新公園、三介廟、新店天山公園及周邊山區等管制區域，但因山區為蚊子天然孳生源，周邊範圍仍有感染風險，呼籲市民朋友減少至管制區域周邊範圍活動，並配合市府防治針對自家環境及自有土地加強孳清，避免孳生病媒蚊。

陳潤秋指出，經調查近期曾有病例出現症狀後多次就醫才通報，提醒醫療院所應持續提高警覺，主動詢問病患活動史，並善用NS1快篩試劑輔助診斷，以及早發現潛在感染個案及早介入防治。民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、腹瀉、出疹等登革熱疑似症狀，請儘速就醫，並主動告知醫師近期活動史，或與轄區衛生所聯繫進行採檢。

根據疾管署統計，新北中和新店本土登革熱群聚已經累積有75例個案，其中新北市71起，另在台北市文山區、大同區，花蓮縣、彰化縣各有1起。