輾壓《獵人》之亂！他拿出「這1物」　網全讚嘆：麥當勞的根本廢物

▲這次的獵人卡之亂，吸引到一名網友貼出自己收藏的夢幻逸品。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

近期麥當勞和日本動漫《HUNTER×HUNTER獵人》聯名推出角色盲卡包，為了宣傳還特別廣灑公關品給許多網紅與KOL，未料卻因此引發軒然大波，麥當勞甚至因此也飽受不少網友抨擊。而在這股《獵人》盲卡包之亂中，有網友貼出一個台灣罕見的《獵人》卡牌套組，讓不少網友十分羨慕。

有網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文，內容中表示「沒有麥當勞活動的話，都忘了我有這個小廢物，外盒是遊戲機造型，貪婪之島卡牌」。

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從網友上傳的照片中可以看到，這組套卡的外盒包裝是採取《獵人》漫畫中曾經出現的虛擬遊戲主機「JoyStation」的造型，而打開外包裝後，可以看到是《獵人》貪婪之島篇章中出現的魔法書道具造型的集卡冊，在集卡冊中，則是放滿在貪婪之島篇章中出現的道具卡、魔法卡與指定卡片。

▲原PO的貪婪之島卡牌。（圖／翻攝自FB）

據了解，該名網友所持有的貪婪之卡套組，是PREMIUM BANDAI於2022年推出的「HUNTER×HUNTER GREED ISLAND PERFECT COLLECTIBLE SET」，其中收錄了原作故事中貪婪之島篇章已登場與未登場的140張卡片，而為了重現故事中的橋段，特地將收藏盒設計成進入貪婪之島必備的「JOYSTATION」，可以說是用心滿滿。

▲▼2022年官方的宣傳介紹圖。（圖／翻攝自bandai官網）

不少網友在看到這堪稱是夢幻逸品的卡冊後，紛紛留言表示「令人羨慕的絕版品，當年錯過了，現在被炒到買不起」、「抱歉，這不是小廢物，麥當勞那個才是」、「麥當勞的我無感，但你的這個我想要」、「你居然全都帶出來惹！！不是只能帶三張？」「我也是覺得有這一套比麥當勞好太多了 」、「這個比麥當勞好太多了」、「這是什麼夢幻逸品！！！」「我寧願要這本收集」。

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