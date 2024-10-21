逛夜市天降磚頭！28歲女被砸中身亡　兇嫌聽「判死」竟露冷笑

▲女子邊逛街邊想要吃什麼，沒想到有磚塊突然掉下，不偏不倚砸中頭部。（圖／翻攝自紅星新聞）

圖文／CTWANT

大陸1名婁姓女子去年6月前往吉林省長春市紅旗街萬達廣場夜市，被1塊高空拋下的磚頭砸中，不幸離世。檢警事後逮捕1名周姓男子，發現他在6天內朝地面丟東西10多次，依法提起公訴。最高人民法院今（21日）對周男以危險方法危害公共安全死刑覆核一案作出裁定，核准周男死刑，立即執行。

《紅星新聞》報導，被害人小婁是1名法律工作者，大學畢業後在北京的一家國企做法務工作。去年6月22日，小婁到長春看望高中好友，住進了萬達廣場2號公寓的1家民宿；當天晚上10點半左右，小婁到樓下夜市買吃的，出門也就幾分鐘時間，3塊磚頭從天而降，其中1塊砸中她的額頭，送醫後不治。

長春市檢察院查出，周男因不能自食其力，產生厭世、仇視社會情緒，遂預謀採取從高層建築物上多次投擲磚頭等物品的方式，以戕害地面不特定人員生命。去年6月22日21時至23時許，周男在朝陽區紅旗街某公寓32樓窗戶和樓頂天台等位置，先後向地面人群投擲8塊磚頭，其中1塊磚頭擊中被害人額部致死。

▲婁女大學畢業後在北京一間國企從事法務工作。（圖／翻攝自紅星新聞）

經法醫精神鑑定，周男涉案時無精神病，為完全刑事責任能力，遭檢方依危害方法危害公共安全罪提起公訴。長春中級人民法院一審判處周男死刑，剝奪政治權利終身。最高人民法院今日對本案作出裁定，核准周男死刑，立即執行。死者胞姊透露，被告聽到判決後的表現很穩定，還露出微笑，有種實現願望的感覺。

死者胞姊婁女表示，罪犯被核准死刑是罪有應得，她並不意外，「妹妹是學法律的，所以我對法律很敬畏也很有信心，而且通過和法院、檢察院的接觸，我感覺到這些辦案人員都很正義。」她提到，前幾天是妹妹生日，這一結果冥冥中也是對她的交代，自從妹妹死後爸爸瘦了30多斤，媽媽有半邊臉都不會動，滿頭白髮。

不過，胞姊也坦言，後續還會追究其他方面的責任，「罪犯在那個地方高空拋物幾天的時間，都沒有人去對他採取什麽措施，這一點我非常難以接受，這也是導致我妹妹被害的其中一個原因。」

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