男子海邊游泳被海豚咬傷！專家驚呼罕見：牠恐有「性挫折」

▲海豚攻擊人類的情況相當少見。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

日本一名男子和朋友在海邊游泳時，突然遭到海豚攻擊，導致他左手指縫了5針，兩側手臂分別有多處咬傷。不過，有專家指出，海豚攻擊人類的情況很少見，若是荷爾蒙波動、遭受性挫折，雄性可能只是透過撕咬來進行交流。

根據外媒《每日星報》（Daily Star）報導，後藤表示，他和一位朋友日前在日本福井縣敦賀市附近60英尺處游泳時，意外遇上兇猛的海洋生物襲擊。他說，那隻海豚首先瞄準他的朋友，待他游過去幫忙朋友後，海豚又直直朝他衝過來，不斷進行攻擊和撕咬。

後來，他被一名衝浪者救起，海灘上許多目擊者紛紛驚恐地看向他，而後藤的左手食指被縫了5針，左手腕、左前臂、右手和右上臂也有多處咬傷。

對此，鯊魚灣海豚研究計畫的西蒙博士（Dr Simon Allen）解釋，海豚攻擊人類的情況相當少見，因為牠們並不將人類視為獵物，至於過去有隻印度太平洋寬吻海豚為何造成「多起事件」，係因雄性海豚會透過撕咬進行交流。

西蒙說，海豚是高度社會化的動物，就像人類和其他群居動物一樣，荷爾蒙波動、性挫折或支配慾可能會驅使海豚傷害與其互動的人，「因為牠們力量強大，可能導致人類嚴重受傷」。

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