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勞動部定義低薪31K　學者：籲推動雇主揭露薪資透明化

▲▼勞動部,勞工就業,勞保,平均薪資,基本工資,勞檢,工時,無薪假。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

勞動部擬以OECD的標準總薪資中位數的2/3，也就是新台幣3萬1000元為低薪，學者表示，定義低薪是已開發國家共通作法，台灣後續可推動薪資透明、中階技術人力來提高薪資。

為解決低薪問題，行政院經濟發展會議顧問建議研議定義低薪勞工，勞動部長何佩珊昨天（17日）指出，勞動部建議以經濟合作暨發展組織（OECD）的標準總薪資中位數的2/3，也就是3萬1000元為低薪。

文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻告訴中央社記者，大部分已開發國家都有對低薪勞工做定義，這是國際共通作法，目的就是希望定義後可以進一步分析低薪族群勞工特徵、結構跟問題，才有辦法對此擬定有效政策。

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李健鴻說，一個國家勞動市場的薪資若有扭曲不合理現象，政府就應採取適當有效政策來介入勞動市場薪資，首要就是必須分析低薪族群，並擬定各種薪資政策。

李健鴻表示，台灣現在面臨低薪問題，可以參考美國、歐盟訂定薪資透明化政策，從面試端及受僱端要求雇主揭露薪資，包含拿掉徵才薪資4萬以下不得寫面議門檻、漸進式讓中小企業揭露勞工薪資。

李健鴻強調，先讓勞工有薪資資訊權，勞工求職才有比較、選擇權，當勞工有了選擇權，就會讓雇主有壓力來提升薪資徵才。

李健鴻也建議，台灣有許多產業引進移工，政府可以透過擴大中階技術人力政策，來提高移工薪資等。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯告訴中央社記者，低薪普遍化已是社會共識，OECD是一個參考標準，官方願意主動定義低薪、正視低薪問題是一個好的開始。

孫友聯說，發現低薪族群後該怎麼協助他們改善低薪才是重點，最低工資法立法跟實施是政府最有效率的方法之一，能夠更制度化、更預期性提升基層勞工薪資，有助於扭轉台灣長期普遍存在的低薪困境。

不過，孫友聯提到，明年最低工資為2萬8590元，這顯示政府還是有努力空間，包含可以強化勞工協商能力、積極的薪資政策，或是參考新加坡對於清潔人員工資逐步提升計畫等，透過推動薪資透明化政策來解決部分低薪問題。

孫友聯也說，政府一方面知道台灣低薪，另一方面又讓資方予取予求要求大量引進移工是矛盾的，現任經濟部長郭智輝一再對外表示缺工、要求開放移工，這跟正視低薪問題背道而馳。

孫友聯表示，「政府思維應該改變才能改善低薪」，假設產業真的缺工，也應該讓移工跟本國籍勞工同工同酬，這也是解決低薪問題方法之一。

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