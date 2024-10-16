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牛仔褲上「金屬小釦子」不只是裝飾！世界上第1件是為他們而做

▲▼ 。（圖／）

▲牛仔褲的金屬小釦子其實大有來頭。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

牛仔褲是不少人衣櫥裡的必備單品，但你是否有想過，為何牛仔褲上會出現金屬小釦子、鉚釘？許多人以為這只是簡單的設計，為了好看罷了，更有網友開玩笑稱「用來懲罰你太早把衣服從烘乾機裡拿出來」、「方便你把手機螢幕刮破」。實際上，它的存在有著重要且特殊的意義。

根據外媒《UNILAD》報導，在普遍追求快時尚之前，人們需要更加耐用的服飾，尤其是體力勞動者，更需要耐磨、不易破的褲子。當時，在礦坑工作的人們開始發現了問題，雖然丹寧布料的褲子確實耐穿，但褲子口袋的邊緣會因磨損而從縫線上撕裂開來。

為了解決這種狀況，一名勞動者的妻子找上了裁縫師戴維斯（Jacob Davis），他便嘗試把金屬小釦子加在這些易破的部位，沒想到真的能延長牛仔褲的使用壽命。

這種褲子大受歡迎後，戴維斯找上了布匹商人、也是品牌Levi's的創辦人李維史特勞斯（Levi Strauss），合力在1873年拿到了帶有金屬鉚釘的丹寧褲設計專利。隨著時間推移，金屬鉚釘也成為牛仔褲標誌性的樣子。

除此之外，牛仔褲上的小口袋也大有用處，在過去，這是為了保護牛仔們的懷錶，但由於時代演變，小口袋似乎失去了原有的功能。

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