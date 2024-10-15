籃球課業者無預警倒閉！全台300人受害　金額達數百萬

▲「體育人文創」今年初無預警倒閉，數百學生家長受害。（圖／攝自體育人臉書）

文／中央社

「體育人文創」專辦兒童籃球課程，吸引不少家長報名，此公司今年初無預警倒閉，全台至少300人受害，金額達數百萬元。台灣消費者保護協會今天宣布協助團訟，收件至11月底。

台灣消費者保護協會今天陪同受害者開記者會，協會主任黃琞傜指出，「體育人文創」資本額新台幣24萬元，但登記為企業社，因不是補習班、健身房，如果有消費糾紛，無法以短期補習班條例處置，消費者也無法依健身房的定型化契約主張權益，形同三不管地帶。

黃琞傜說，「體育人文創」的兒童運動課程在家長圈小有名氣，尤其寒暑假吸引大批家長報名，今年1月底開始有受害家長反映業者收款後，孩子還沒上到任何課就找不到負責人了。目前此公司狀態顯示停業中，業者迄今不聞不問無誠意解決。

黃琞傜表示，「體育人文創」不只在高雄招生，也在屏東、台南、台中等地開課，現在全台已有304名受害者填申訴單；協會將提團體訴訟，即日起收件至11月30日止。 台灣消費者保護協會呼籲，民眾消費前應先評估風險，除了要選擇登記立案公司外，也盡量使用信用卡付款，如果真的遇到業者倒閉還可以跟銀行申請爭議款項退款。

受害家長出席記者會表示，有組自救會群組，成員約千人，多數被騙2至3萬元不等，多數人認為錢已經要不回了。另名受害者說，當初是孩子很好動，又特別喜歡籃球才會報名課程，但上了2堂課後就倒閉，讓孩子非常難過。

也有家長反映，當時有先試上課程，業者以話術宣傳當天報名有優惠，自己一口氣買了30堂課，業者不斷以時間對不上為由，後來一堂都沒上到。

高市府主任消保官殷茂乾接受媒體聯訪時表示，高雄已受理205件，單件約數千元至3萬元不等，雖本案不適用定型化契約，但業者與消費者間存在民法契約關係，後續會告知消費者可考慮參與消保團體團訟。