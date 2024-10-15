報導指涉貪！林智堅認「名譽受損」怒告記者　求償20萬吞敗

▲前新竹市市長林智堅不滿記者報導其任內衛生局科長涉貪，提告求償20萬元，法官判決敗訴。（資料照／記者黃哲民攝）

文／中央社

前新竹市長林智堅因不滿聯合報2名記者報導其任內衛生局科長涉貪，認為已損害其名譽，提告求償20萬元。士院審理後認為，報導內容未針對林智堅個人，判決林智堅敗訴，可上訴。

林智堅主張，張姓與黃姓記者於3月撰寫「獨／新竹市府驚傳檢廉搜索 林智堅時期衛生局前科長涉貪遭聲押」報導，無視他已卸任市長，仍在標題中刻意與他連結，且此篇報導中省略了他對此案的處理作為。

林智堅認為，張姓與黃姓記者的報導未盡查證義務，已經貶損其名譽，因此向2人提告求償新台幣20萬元，及於聯合報頭版刊登啟事1日。

對此，張姓與黃姓記者答辯指出，報導前分別向新竹地檢署、新竹地方法院及新竹市衛生局求證後撰寫；林智堅自民國103年至111年任職新竹市長，而涉貪科長收賄期間為106年至110年，確實為林智堅任內，因此報導內容屬實。

張姓與黃姓記者表示，報導內容依據受訪單位提供的資訊客觀描述，並無影射不實之處，且屬公共利益議題，應屬可受公評範疇。

士林地方法院審理後認為，儘管此篇報導刊登時新竹市長為高虹安，但涉貪案件的相關行為發生在林智堅任期，且報導中已提及新竹市府主動發現不法並報請廉政署偵辦的回應，並未針對林智堅個人，難認報導有貶損林智堅的名譽。

士院指出，林智堅所提出的PTT網友評論等證據，屬於網友針對新聞報導自行衍生的解讀及評論，無法將責任歸咎於撰稿的張姓與黃姓記者，因此判決林智堅敗訴，仍可上訴。