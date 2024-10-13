快訊／午後雨彈來襲！5縣市大雨特報　雷雨轟2地

▲部分地區出現大雨。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（13日）下午3時10分針對5縣市發布大雨特報，降雨持續1小時，並針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，請注意雷擊及強陣風。

氣象署表示，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日高雄、屏東地區及南投、嘉義、台南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防積水。

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▲5縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，高雄市、屏東縣大雷雨持續時間至下午4時15分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署說明，今、明天台灣各地及澎湖、金門大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，午後南部及各地山區有局部短暫雷陣雨，今日南部及中部山區並有局部大雨發生的機率。

▲高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：13日下午至13日晚上

＊大雨：南投縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：13日白天

＊警戒區域

高雄市：旗山區、美濃區

屏東縣：屏東市、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉