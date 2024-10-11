　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
運勢 運勢焦點 星座 塔羅 盧恩符文 生肖 | 心測占卜 | 其他

12星座害怕失去的6種行為　雙魚座內心小劇場大爆發

▲▼情侶,牽手,兩性,愛情。（示意圖／取自pexels）

▲平時很獨立的獅子座，熱戀後就像黏人的小貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

兩個人的相處，需要靠著彼此的包容與退讓，《星座好朋友》為大家整理出12星座哪些行為，代表著另一半對你滿滿的愛呢，一起參考看看。

一、愛屋及烏，他也會對你身邊的人很好

代表星座：雙子座、金牛座

他們在深愛的你面前，會把你的父母當成自己的父母一樣孝敬，把你的朋友也當自己朋友一樣珍惜、包容，其實一切都是因為他希望兩人的感情，能夠被身邊的人所肯定，所以會盡全力對你身邊的人這麼好，不想被周遭人嫌棄而導致你離開。

二、總是想要黏著你

代表星座：獅子座、射手座

別看這兩個星座，一個很獨立，另一個很灑脫的樣子，其實他們都是那種愛上以後，就會時時刻刻都要跟你黏在一起的人。不管你要去哪裡他們都想跟著，你做什麼他們也想跟著去做，就算明知跟你去朋友聚會，可能會被冷落在一旁，他們也心甘情願的跟著，因為他們認為最大幸福就是在你身邊。

▲愛情,戀愛,情侶,夫妻。（圖／pexels）

▲陷入戀愛中的天秤會時常對另一半表達想念。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三、常常對你說「想你」

代表星座：處女座、天秤座

這兩個星座一旦談起戀愛，就會陷入自己的小世界中，隨時都想要見到深愛的你。每當分開時，思念都會讓他們很煎熬，這時他們便會拿起手機，翻翻之前那些偷拍你的醜照，還有看看你們甜蜜的對話，然後就發個訊息告訴你他有多想你。

四、容易為你吃醋

代表星座：巨蟹座、雙魚座

這兩個星座的人，因為對自己缺乏自信，所以一旦愛上了，都會容易缺乏安全感，總是患得患失的深怕你離開他，所以他會喜歡黏著你、喜歡對你問東問西、查勤，變成像是一個大醋桶。

▲▼情侶,兩性,情人,男女朋友,愛情,交往。（圖／pixabay）

▲脾氣火爆的牡羊座，吵架時會努力控制好自己的情緒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

五、無論如何都會主動認錯

代表星座：天蠍座、魔羯座

天蠍和魔羯都是屬於「對就是對，錯就是錯」的那種人，一般來說只要他們認定自己的想法時，就容易固執地聽不進任何意見，如果有人因為觀點不同和他們發生爭吵，他們是怎樣都不可能會讓步的。但當他們真心愛上了，他在和你發生爭吵時，就算明知道他是有理的那方，也會願意低下頭來主動向你求和，希望彼此趕快和好。

六、不會輕易說分手

代表星座：牡羊座、水瓶座

這兩個星座想到什麼就說什麼，一個衝動、一個腦子裡放太多東西，在講話前也不會多思考些什麼，所以很容易在吵架時就脫口說出要分手。但當他們愛上了對方，即便在吵架時，也會盡力的克制好自己的情緒，管好自己的嘴巴。

ET快訊
26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了
快訊／哆啦A夢聲優辭世
和解飯登場　韓國瑜一路「好」進場、卓榮泰問了這句
東隆宮爆逼宮！　吸2000人罷免
亞洲交通最糟城市　「台灣3城市」進前10名
AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」！原因太真實
張書維性侵女記者　硬不起來逼口交...判3年2月定讞
LIVE／左營萬年季女驚悚亡！大學生雙載噴飛不治　皇池偷拍狼
致詞10分鐘！國慶焰火延遲施放　張麗善笑回：花那麼多錢不講就
女星驚罹乳癌切除右乳！　重建變「F罩杯」親曝術後現況

分享給朋友：

追蹤我們：

窺探更多女人心事，按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 運勢最新 全站最新

12星座害怕失去的6種行為　雙魚座內心小劇場大爆發

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

趙孟姿一轉頭..許孟哲帶2寶送驚喜　她感動落淚「親親大放閃

雲林46歲女工掉進攪拌機！　上半身粉碎成肉末慘死

萌弟上幼幼班前練習自介　綜藝感十足！台詞超可愛

陳佩琪現身西門町集會！　「若有司法公義請釋放柯文哲」

台北101國慶首次施放煙火　搭配雷射光雕+投影表演！

12星座害怕失去的6種行為　雙魚座內心小劇場大爆發

吃和解飯前先喊話　黃國昌再籲行政院遵守三讀通過法律

兩院和解飯開張　卓榮泰、韓國瑜先聯手「暖送守候媒體餐盒」

影射對方是傀儡　李濤李豔秋和解李四端

大亨幫逃亡獲輕判檢提上訴　載朱國榮偷渡...豪華遊艇曝光

26萬網紅題材超單一「他狂盯一個早上」！網懂：實在太大了

颶風衛星圖驚見「死亡骷髏」！　密爾頓狂虐美國已釀16死

朝野和解飯中午登場！　傅崐萁喊話：政者要有格局、有大肚

抽中賺4.2萬元！「緯創小金雞」全景軟體今起申購　報酬率飆7成

快訊／《哆啦A夢》聲優大山羨代辭世！享耆壽90歳…晚年罹失智症

林襄私下「為何不能合照」！深夜親上火線：8成都會拍 婉拒3原因曝

運勢熱門新聞

12星座害怕失去的6種行為

夢境看情緒生氣代表財運逐漸好轉

出生日期相加看你和他合不合？

12星座分手後「超反常舉動」透露想復合意願？

TikTok瘋傳30秒測出你的磁場顏色

12星座「相斥配對」真的不適合

彭定軒不藏私／教你解讀「感情合盤」　情愛婚姻關係看這裡（下）

從回訊息的速度　推測12星座的「在乎程度」

不想被打入冷宮可得注意　天秤沉默其實在等你先開口

12星座暗戀訊號

默契值100%！處女女孩愛碎念　只有天蠍男看懂她細心

12星座「斷崖式冷漠」真的沒興趣還是傲嬌作祟？

更多熱門

相關新聞

小孟老師／10月11日星座運勢

小孟老師／10月11日星座運勢

小孟老師每日星座運勢解析，10月11日如下：

她趴引擎蓋肉身阻酒駕！遭女友開車甩飛慘死

她趴引擎蓋肉身阻酒駕！遭女友開車甩飛慘死

交往過E罩杯女友回得去嗎？男網友超誠實回答

交往過E罩杯女友回得去嗎？男網友超誠實回答

木星逆行雙子座！　「幸運停滯」5星座淪受災戶

木星逆行雙子座！　「幸運停滯」5星座淪受災戶

雙十國慶！10月10日星座運勢

雙十國慶！10月10日星座運勢

關鍵字：

情侶戀愛感情兩性溝通星座曖昧

讀者迴響

熱門新聞

汪建民8年女友「當保人」遭債主討債

2女互打「爆乳染紅」全都錄　網驚呆：脾氣、身材都炸裂

7寶媽網紅沉寂半年「轉戰小紅書」！關臉書改名復出

3歲童睪丸發黑　健身教練炫富　

即／左營萬年季驚悚意外　女小吃攤用餐突暈倒死亡

AV女優找粉絲多P「他全程站不起來」

全台20萬男中鏢！「不想愛愛」6症狀＝慢性攝護腺發炎

釣大鯰魚驚見人骨、指甲！他返事發地嚇傻

即／載高中同學回宿舍自撞電桿　2男大生噴飛雙亡

北韓12賣淫女上刑場　金正恩急下聖旨赦免

吃麻辣鍋「配2飲料」最傷！譚敦慈：容易得食道癌

5寶媽網紅虐死童　5子女去處曝光

他賣鹽酥雞年收1.5億　還在大直買地蓋總部

快訊／國防部偵獲中共晚間9點50分發射火箭　高度位於大氣層外

外送新制最低運費漲至60元　最快11月上路

更多

最夯影音

更多

KID老婆平安生下「國慶寶寶」！　他曬合照：多了一位女兒傻瓜

王陽明「麥可哥上身」蔡詩芸不喜歡　准老公砸錢玩車：不要玩女人就好！

撒哈拉沙漠淹水了！　2天下完「一整年雨量」

前總統蔡英文、陳水扁交談熱絡　唱國歌全程開口未漏「吾黨所宗」

賴清德總統國慶演說全文 喊話不分彼此一起加油！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面