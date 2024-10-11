12星座害怕失去的6種行為　雙魚座內心小劇場大爆發

▲平時很獨立的獅子座，熱戀後就像黏人的小貓咪。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

生活中心／綜合報導

兩個人的相處，需要靠著彼此的包容與退讓，《星座好朋友》為大家整理出12星座哪些行為，代表著另一半對你滿滿的愛呢，一起參考看看。

一、愛屋及烏，他也會對你身邊的人很好

代表星座：雙子座、金牛座

他們在深愛的你面前，會把你的父母當成自己的父母一樣孝敬，把你的朋友也當自己朋友一樣珍惜、包容，其實一切都是因為他希望兩人的感情，能夠被身邊的人所肯定，所以會盡全力對你身邊的人這麼好，不想被周遭人嫌棄而導致你離開。

二、總是想要黏著你

代表星座：獅子座、射手座

別看這兩個星座，一個很獨立，另一個很灑脫的樣子，其實他們都是那種愛上以後，就會時時刻刻都要跟你黏在一起的人。不管你要去哪裡他們都想跟著，你做什麼他們也想跟著去做，就算明知跟你去朋友聚會，可能會被冷落在一旁，他們也心甘情願的跟著，因為他們認為最大幸福就是在你身邊。

▲陷入戀愛中的天秤會時常對另一半表達想念。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

三、常常對你說「想你」

代表星座：處女座、天秤座

這兩個星座一旦談起戀愛，就會陷入自己的小世界中，隨時都想要見到深愛的你。每當分開時，思念都會讓他們很煎熬，這時他們便會拿起手機，翻翻之前那些偷拍你的醜照，還有看看你們甜蜜的對話，然後就發個訊息告訴你他有多想你。

四、容易為你吃醋

代表星座：巨蟹座、雙魚座

這兩個星座的人，因為對自己缺乏自信，所以一旦愛上了，都會容易缺乏安全感，總是患得患失的深怕你離開他，所以他會喜歡黏著你、喜歡對你問東問西、查勤，變成像是一個大醋桶。

▲脾氣火爆的牡羊座，吵架時會努力控制好自己的情緒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

五、無論如何都會主動認錯

代表星座：天蠍座、魔羯座

天蠍和魔羯都是屬於「對就是對，錯就是錯」的那種人，一般來說只要他們認定自己的想法時，就容易固執地聽不進任何意見，如果有人因為觀點不同和他們發生爭吵，他們是怎樣都不可能會讓步的。但當他們真心愛上了，他在和你發生爭吵時，就算明知道他是有理的那方，也會願意低下頭來主動向你求和，希望彼此趕快和好。

六、不會輕易說分手

代表星座：牡羊座、水瓶座

這兩個星座想到什麼就說什麼，一個衝動、一個腦子裡放太多東西，在講話前也不會多思考些什麼，所以很容易在吵架時就脫口說出要分手。但當他們愛上了對方，即便在吵架時，也會盡力的克制好自己的情緒，管好自己的嘴巴。