世新大學「AI的五哩路」學術研討會　聚焦AI應用趨勢與專才培育

▲ 世新大學將於10月14日假該校國際會議廳舉行「AI的五哩路：生成式AI跨域與專才」學術研討會。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

隨著生成式AI的迅速發展，數位科技正在重新塑造我們的生活、藝術與商業模式。世新大學將於10月14日（星期一）舉辦「AI的五哩路：生成式AI跨域與專才」學術研討會，攜手在AI領域擁有卓越成就的中華電信，匯集來自產官學的學者專家，聚焦討論生成式AI在不同領域中的應用趨勢與專才培育。

開幕式與專題演講，將由數位發展部部長黃彥男、世新大學校長陳清河、中華電信董事長簡志誠等重量級嘉賓親臨致詞與演講。

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研討會將開啟多場跨領域論壇，主題涵蓋AI在數據分析、數位轉型、內容生成以及法律治理中的前沿應用，邀請到產業界、學術界及媒體界的知名專家分享見解，將深入探討AI技術如何改變各行業的未來與挑戰。

 會議時間：2024年10月14日(一)09:50～17:25（開幕及專題演講｜10:00-10:35）

 會議地點：世新大學國際會議廳（管理學院大樓，台北市木柵路一段111號2樓）

 出席貴賓：世新大學校長陳清河、數位發展部部長黃彥男、中華電信董事長簡志誠