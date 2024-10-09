快訊／對流旺盛！6縣市大雨特報　警戒到入夜

▲午後降雨範圍持續擴大。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

受到東北季風影響，今日天氣不穩定，午後降雨範圍持續擴大，中央氣象署今（9日）下午2時45分針對6縣市發布大雨特報，山區請嚴防坍方、落石，另針對台南市發布大雷雨即時訊息，低窪區慎防淹水。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛及東北季風影響，易有短延時強降雨，今日基隆北海岸、新北、南部地區及台北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

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▲6縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署表示，台南市大雷雨持續時間至下午4時0分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

氣象署表示，今日至周六東北季風影響，各地早晚稍涼；今、明天清晨桃園以北及東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部及大台北山區有局部較大雨勢，午後山區及南部有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

▲台南市發布大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

大雨特報

影響時間：09日下午至09日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市山區、新北市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島

大雷雨即時訊息

影響時間：09日白天

＊警戒區域

台南市：官田區、大內區、新化區、善化區、新市區、山上區、玉井區、左鎮區