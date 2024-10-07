桃園越南舞廳辣妹吸客大開毒趴　百名警力攻堅帶回348人驗尿

▲桃園警方查獲越南舞廳以臉書、辣妹招客。（圖／桃園市刑大提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園火車站前一家大型越南舞廳有涉毒情資，不但禁止本國人入內消費，更成立臉書粉絲團行銷，舉辦辣妹舞蹈比賽、抽獎活動，招攬並容留越南籍移工至舞廳大開毒趴，桃園檢警合作聯手掃蕩，於天花板夾層、垃圾桶等處查扣混合型毒品咖啡包、愷他命、K菸、新興毒品喵喵粉末、哈密瓜錠等近八百包毒品，帶回348人。

▲▼在天花板夾層、垃圾桶等處查扣毒品咖啡包、愷他命、K菸，警方帶回348人。（圖／桃園市刑大提供、下同）

桃園市刑大針對外籍移工涉毒熱點加強蒐報，於日前接獲桃園火車站前大型越南舞廳有涉毒情資，不但禁止本國人入內消費，於5年前即遭警方查獲多起舞客施用、持有毒品案件，雖然該越南舞廳對外宣稱積極配合執行各項防毒措施，卻成立臉書粉絲團行銷，舉辦辣妹舞蹈比賽、抽獎活動，招攬並容留越南籍移工至舞廳大開毒趴。

案經報請台灣桃園地方檢察署寧股檢察官指揮桃園、平鎮、龍潭等分局、保安警察大隊(霹靂特勤)、交通警察大隊、內政部移民署桃園市、苗栗縣、彰化縣等專勤隊，動員近百名警力，持拘票及搜索票於6月16日凌晨兵分三路實施攻堅，採取「全面封鎖、逐一盤查、地毯式搜索、強勢帶回」作為。

當場於天花板夾層、垃圾桶等處查扣混合型毒品咖啡包、愷他命、K菸、新興毒品喵喵粉末、哈密瓜錠等近八百包毒品，同時查獲疑似涉毒越南籍移工348人，其中失聯逃逸、逾期居留移工9人。

桃園市刑大隊長鄺慶泰強調，警方對於毒品犯罪採零容忍，絕不容許不法份子危害本市治安；為貫徹行政院打擊「黑、金、槍、毒、詐」及新世代反毒策略行動綱領，溯毒、追人、斷金流等「斷絕毒三流」之反毒總目標，持續針對涉毒營業場所加強掃蕩，全力遏止營業場所散布毒品危害國人身心健康，維護轄內治安環境。