以為中橫公路掉落石頭急報警　近看竟是30kg大象龜翹家蹓躂

▲▼1隻大象龜在台8線道路上逛大街，以為是一塊大石頭，民眾發現後立即向警方報案。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

中橫公路台8線上出現一隻約30公斤的大象龜，民眾誤以為是一顆大石頭掉在馬路上了，立即向警方報案。「路上怎麼有隻龜！」路過民眾紛紛停下來，合力將象龜移到路旁人行道上，並立即通報東勢分局茅埔派出所協助，原來這隻象龜是在強颱山陀兒登台前，趁著主人在防颱準備時，外出逛大街。警方在里長的幫助下聯繫到飼主，飼主趕緊到派出所將愛龜領回，並感謝民眾與警方的熱心幫忙。

台中市警局東勢分局茅埔派出所9月30日中午12時接獲民眾報案，有一隻蘇卡達象龜在路上「逛街」，員警聞訊後立即前往現場，發現民眾向警方表示騎車經過以為路上有大石頭，近看才發現是象龜準備過馬路，趕緊停車報警，因東關路沿線車流量大，為了象龜與往返人車的安全，警方先將其帶返所內。

由於飼養象龜並不普遍，茅埔所副所長洪存孝向轄區內的里長探詢是否知悉附近有民眾飼養，在下城里劉姓里長的幫助下順利找到象龜的飼主58歲傅姓男子，傅姓男子直到警方聯繫才發現自家愛龜早已偷溜出門大半天，趕緊到派出所將愛龜領回，並感謝民眾及警方的熱心協助，日後將會更加小心，避免再發生類似情形。

東勢分局分局長林中興提醒大家，家中飼養寵物應隨時留意其動向，以免逃脫走失或發生意外，若是民眾飼養的寵物在道路奔走致妨害交通，不僅會處以行政罰緩，如致交通事故還有刑事及民事責任，請大家一定多加留意小心。