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山陀兒鬼切各國轉彎！剎車穿南台「風雨拉長」4熱區降雨量恐破千

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒暴風圈即將觸陸，恆春半島首發陸上警報。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

18號中颱「山陀兒」直撲，中央氣象署最新海上警報預估颱風路徑向西修正，增加北轉後登陸南台灣機率，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，西修路徑後颱風影響的重點區域將會改變，影響時間也拉長，明天（10月1日）到10 月2日（周三）期間，山陀兒中心接近高屏，接著穿越南部陸地，過程中應該是花東、南部地區降雨最劇烈時間點。

吳聖宇昨夜分析，各國預報路徑昨夜已經全部西修，改變成「山陀兒」將會先走到恆春半島西南方後，才開始大角度往東北轉，颱風中心將有機會穿過高屏一帶，進入東部近海後繼續北上，這樣一來，不僅颱風影響的重點區域改變，影響的時間也將會拉長。若無意外，今晚暴風圈邊緣將觸陸恆春半島一帶，恆春半島、台東一帶會先行發布陸警，白天期間各地方的陸警也有機會先後發布。

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颱風路徑改變，吳聖宇指出，影響最大的區域將會調整到花東、恆春半島以及南部地區。根據歐洲ECMWF預報96小時的累積雨量圖，4天的累積雨量在南部、東南部山區有可能會超過1000毫米以上驚人雨量。這是颱風本身環流的降雨。

▼山陀兒路徑西修，影響劇烈區域調整4地區。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署）

▲▼山陀兒颱風。（圖／中央氣象署、翻攝NOAA）

他進一步預報，今天開始降雨從花東、恆春半島慢慢影響到南部地區，明天到2日（周三）白天，颱風中心接近高屏，接著穿越南部陸地的過程中，應該就是花東以及南部地區降雨最劇烈的時間點。由於這一段過程正好是颱風在轉彎的時候，速度預估會比較緩慢，因此會更拉長降雨的時間而累積更多的降雨量。

另外，他也說，北部、東北部一帶預估雨量應該也會不小，雖然比起原本預估山陀兒靠近東北部外海的情況已經小很多，明顯降雨時間點也往後延，落在約2日晚間，山陀兒中心逐漸來到花蓮以東，並繼續走向東北部海域的時候，北部、東北部的降雨才會轉趨明顯，尤其3日颱風中心在東北部海面向東北遠離的過程，北部的雪山山脈西坡將直接面迎颱風環流的北風到西北風。如果颱風向東北走得越快，那麼降雨持續的時間就會比較短，雨量也可能因此變少。

吳聖宇最後提醒，山陀兒的風力預估也會相當大，颱風中心可能直接經過的高屏、恆春半島以及東南部一帶，以預報強度來看，中心經過的附近區域有可能出現12級或以上陣風的機會。其次就是台灣海峽沿岸，風力預報也相當大，因此除了降雨外，這個颱風引起的強風也非常值得注意。

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