嘉義市打造多元文化共融　嘉城新浪音樂節強勢回歸　

▲「2024嘉城新浪音樂節」強勢回歸 音樂、舞蹈、異國美食引爆嘉市中央廣場 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「2024嘉城新浪音樂節」盛大登場，日前引爆嘉義市中央廣場，市長黃敏惠親臨現場同歡。今年卡司再升級，邀請來自越南歌手劉志偉(Lưu Chí Vỹ)及裴光好(Quang Hào)跨海來台獻唱，關懷慰藉新住民朋友的思鄉情。在地培力的台越新二代歌手桃子A1j、尼泊爾英家綺與興仁Shock Cool樂團、新二代街舞團也同台唱跳。台上台下一起沉浸在音樂、舞蹈及市集美食的文化體驗中，透過交流體會不同文化的精髓，感受永續幸福嘉義市多元共融的魅力。

黃敏惠市長開心表示，今年諸羅建城320周年，因為許多族群共同在這片土地努力耕耘，才有現今嘉義市友善宜居的城市風貌。目前整個嘉義地區的新住民有39,627位，嘉義市計5,495人，其中包括大陸籍3,770位及越南籍1,056位。新住民在異鄉相聚，市府透過活動邀請故鄉的偶像來台演出，共敘故鄉情。

黃敏惠市長進一步指出，隨著新住民家庭人數比例的提升，為現今勞動力注入新血，每逢假日嘉義市許多地方都可以看見各國籍的新住民朋友歡喜聚會，展現嘉義市是個開放、共融的多元城市，不論就學、就業或結婚，只要落腳嘉義市，就是「家己人」。

嘉義市政府社會處長李思賢表示，市政府跨局處合作，希望協助新住民朋友能儘早融入在地生活。今年7月立法院三讀通過新住民基本法，從地方到中央逐步建構更多元且友善的環境，完善新住民權益。為減少文化落差，市府於108年成立新住民事務委員會，從生活及就業技能面向持續辦理生活適應班、識字班、職訓專班；並設置新住民家庭服務中心提供通譯主動關懷、諮詢等服務。

李思賢處長也表示，為提升新二代的族群認同，市府從母語文化講師、戲劇舞蹈、影音多媒體等不同形式，不斷推動新住民及新二代的培力，培養許多新住民及新二代種子，每年至學校及社區進行宣導50場次以上，不僅減少文化歧視，促進族群融合，同時也是對於人才的培育。透過平台的打造，讓新住民及新二代展示才華，促進發揮社會影響力。

市府去年首辦「嘉城新浪音樂節」，今年特別邀請來自越南著名歌手劉志偉（Lưu Chí Vỹ）、裴光好（Quang Hào），以及包括台越新二代歌手桃子A1j、尼泊爾新二代英家綺搭配興仁Shock Cool樂團演出，還有培訓的新二代街舞團、越美麗舞蹈團、新住民自組的媚麗旗袍隊等，透過舞台以音樂和舞蹈表達對家鄉文化的深厚情感。這些來自不同文化背景的表演者，不僅展現自身的才華，還讓現場觀眾感受到文化的多元與豐富，增進彼此的理解與尊重，透過音樂見證了新住民群體在台灣的融入與成長，也讓各界看見嘉義市不容小覷的多元能量。