金門女外出失聯10天！家屬公布騎車身影　軍警消出動全島大搜尋

▲金門女子失聯，家屬上網PO文協尋。（圖／翻攝靠北金門）

記者林名揚／金門報導

金門金寧鄉古寧村一名李姓女子19日上午出門後就遲未返家，且家屬也連繫不上人，心急如焚，直到21日報警求助，並在臉書上PO文協尋。警消獲報後，立刻展開搜尋，並動員警義消、岸巡、軍方及民力等多方人力全島大搜索，希望能盡快找到失蹤的李女。

初步了解，48歲的李女19日上午獨自騎著機車外出，並沿環島東路與陽沙路口往碧山方向行駛，但卻就此失聯，家屬焦急報案，警方後續於山后村海岸旁產業道路尋得李女的機車，現場還遺留泡麵、餅乾及部分使用過生活用品、騎乘機車使用外套，但卻未見李女蹤影。

▲▼軍警消出動全島大搜尋。（圖／記者林名揚翻攝）

警方後續鎖定該區域展開搜尋，並動員警(義)消、岸巡、軍方及民力等各方人力達百人次以上，至今卻仍無所獲。直到今日，李女已失聯近10天，警消人員仍持續全島大搜索，盼能盡早尋獲李女，讓家屬得以安心。

金湖分局表示:李女失蹤當日穿著長袖格子上衣、短裙，特徵為白髮、身高約157公分、矮胖，民眾如有發現可聯絡金沙分駐所：082-352260、金湖分局：082-331781，希望李民能早日返家，讓家屬得以安心。